Tottenham Hotspur geeft met opstelling tegen Man City duidelijk signaal af aan AZ

Tottenham Hotspur neemt het woensdagavond op tegen Manchester City, maar lijkt met zijn gedachten ook al bij het Europa League-treffen met AZ te zitten. Manager Ange Postecoglou laat steraanvallers Son Heung-min als Dejan Kulusevski buiten de basis.

In plaats van Son en Kulusevski verschijnen Wilson Odobert en James Maddison in de basis tegen Man City. Micky van de Ven ontbreekt nog wegens een blessure.

Spurs is dit weekend vrij van wedstrijdverplichtingen en speelt zijn eerstvolgende duel na City-thuis volgende week donderdag, de heenwedstrijd van de achtste finale tegen AZ.

Zeker is dat plaatsing voor Europa via de Premier League schier onmogelijk wordt voor Spurs. In wat vooralsnog een zeer teleurstellend seizoen is bekleedt de ploeg momenteel de dertiende plaats.

Het winnen van de Europa League zou goed zijn voor een Champions League-ticket, iets waar Tottenham prioriteit aan lijkt te geven.

Bij tegenstander Manchester City keert Erling Braut Haaland terug in de basis. Kevin De Bruyne, Nathan Aké en Phil Foden beginnen op de bank.

Opstelling Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Gray, Danso, Udogie; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Tel, Odobert.

Opstelling Manchester City: Ederson; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Nico González, Kovacic; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland.