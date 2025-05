Tottenham Hotspur heeft een goede stap gezet richting de finale van de Europa League. De ploeg van Ange Postecoglou was in Londen te sterk voor FK Bodø/Glimt: 3-1. Brennan Johnson en James Maddison bezorgden de thuisploeg een comfortabele ruststand. In de tweede helft kwam Dominic Solanke tot scoren, waarna Ulrik Saltnes de hoop terugbracht in de Noorse harten. Volgende week donderdag is de return in het Aspmyra Stadion.

De wedstrijd was precies veertig seconden oud toen Spurs op voorsprong kwam. Een voorzet vanaf de rechterkant belandde op het hoofd van Richarlison, die uitstekend het overzicht bewaarde en Johnson bereikte. De Welshman kopte bij de tweede paal via de handschoenen van goalie Nikita Haikin raak: 1-0.

Spurs liet echter na om door te drukken en hield het tempo opvallend laag, waardoor de Noren beter in hun ritme konden komen. Het gevaar was nooit helemaal ver weg, zo schoot Richarlison in de handen van Haikin, maar de echt grote kans bleef lange tijd uit.

Vlak na het half uur verdubbelden de Noord-Londenaren alsnog hun voorsprong. Bodø leed balverlies op de helft van Spurs, dat snel omschakelde. Een fraaie crosspass belandde perfect bij Maddison, die Haikin en de defensie op het verkeerde been zette en afrondde in de verre hoek: 2-0.

Haikin kon zich even later wel onderscheiden door een geweldige volley van Rodrigo Bentancur over te tikken. En even leken de bezoekers terug in de wedstrijd te komen toen Bentancur totaal niet stond op te letten en Ole Blomberg een schot mocht lossen, dat nipt over ging. Spurs-goalie Guglielmo Vicario was woedend op zijn defensie.

Na een uur kreeg Spurs een strafschop. Cristian Romero werd aangetikt in de zestien en dat deed de arbiter besluiten om naar de stip te wijzen. Solanke pakte zijn verantwoordelijkheid en de voormalig Vitesse-spits schoot zeer rustig binnen: 3-0.

Zonder zich al te veel in te spannen ging Spurs op zoek naar de 4-0, die er bijna kwam via schoten van Dejan Kulusevski en Mathys Tel. Geen 4-0 dus, even later wel 3-1. Saltnes haalde de bal fraai onder zich door en schoot via Micky van de Ven raak.