Tottenham grijpt keihard in na ‘volstrekt onaanvaardbare’ afgang in Newcastle

Maandag, 24 april 2023 om 18:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:10

Cristian Stellini is ontslagen door Tottenham Hotspur, zo bevestigt de Londense club via de officiële kanalen. De beslissing van the Spurs is opvallend te noemen, omdat de interim-coach pas een maand voor de spelersgroep stond als eindverantwoordelijke. Tottenham kiest nu voor Ryan Mason als tijdelijke trainer.

De selectie van Tottenham Hotspur krijgt daarmee te maken met zijn derde coach van dit seizoen. Antonio Conte kon de gewilde successen niet naar Noord-Londen brengen en werd eind maart de laan uitgestuurd. Stellini was met Conte in 2021 meegekomen naar Tottenham en nam de honneurs tijdelijk waar. Dat ging niet naar wens, met de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Newcastle United als ongekend dieptepunt. Tottenham stond binnen twintig minuten met 5-0 achter en verloor uiteindelijk met 6-1.

Voorzitter Daniel Levy legt uit waarom Stellini weggestuurd is. "Het optreden van zondag tegen Newcastle was volstrekt onaanvaardbaar", aldus de flamboyante preses. "Het was verwoestend om te zien. We kunnen veel redenen bedenken waarom het is gebeurd en hoewel ikzelf, het bestuur, de coaches en spelers allemaal collectieve verantwoordelijkheid moeten nemen, ligt die verantwoordelijkheid uiteindelijk bij mij. Ik heb besloten dat Cristian zijn taken zal neerleggen. We bedanken hem voor zijn tijd bij de club."

The Spurs kiezen als vermeld voor Mason als interim-coach om het seizoen af te maken. De oud-middenvelder van de club stond twee jaar geleden ook al tijdelijk aan het roer, toen José Mourinho vanwege tegenvallende prestaties ontslagen werd. Mason staat nu voor de schier onmogelijke klus om een Champions League-ticket binnen te halen met Tottenham. Na de nederlaag tegen Newcastle staat de nummer vijf van de Premier League zes punten achter op Manchester United, dat bovendien twee duels meer tegoed heeft.