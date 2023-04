Tottenham beleeft déjà vu van ergste categorie: 3-0 achter na kwartier

Zondag, 30 april 2023 om 17:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:29

Tottenham Hotspur beleeft net als recent tegen Newcastle United (5-0) een horrorstart. The Spurs stonden al binnen vijf minuten met 2-0 achter en nog voor het kwartier stond het 3-0. Cody Gakpo laat zich zien met een uitstekende assist op de 2-0 van Luis Díaz, terwijl de Nederlander de strafschop forceerde waar de 3-0 van Mohamed Salah uit viel. Na twee minuten had Curtis Jones al de score geopend.

De openingstreffer van Jones was te danken aan Trent Alexander-Arnold, wiens voorzet door Jones tot doelpunt werd gepromoveerd. De fans op Anfield waren nog aan het juichen toen de 2-0 al viel. Gakpo liep weg uit de rug van zijn tegenstander en trok de bal vervolgens terug, waarna Díaz de 2-0 tegen de touwen schoot. De storm leek heel even te liggen, maar nog voor het kwartier stond het al 3-0. Gakpo werd in de zestien gevloerd en Salah liet Fraser Forster vanaf elf meter kansloos.