TOTO KNVB Bekerfinale tussen Go Ahead Eagles en AZ betekent zeer goed nieuws voor één andere Eredivisie-club

Go Ahead Eagles en AZ bereikten woensdag en donderdag ten koste van respectievelijk PSV en Heracles de bekerfinale, waardoor de eindstrijd van de TOTO KNVB Beker zeer waarschijnlijk gaat tussen twee ploegen uit de top acht van de Eredivisie. Dat betekent uiterst goed nieuws voor de club die aan het einde van de rit de negende plaats bezet.

Woensdagavond bezorgde Go Ahead PSV verrassend andermaal een donkere avond (1-2), in een voor de Eindhovenaren toch al weinig kleurrijk 2025. Kowet mag zich daardoor opmaken voor de tweede bekerfinale ooit.

AZ was donderdag na strafschoppen te sterk voor Heracles (2-2, 5-6 n.s.). De Alkmaarders melden zich voor het eerst sinds het seizoen 2017/18 in De Kuip voor het toetje van de beker.

Dat in Go Ahead en AZ twee ploegen uit de top acht het affiche in de bekerfinale vormgeven, betekent goed nieuws voor de uiteindelijke nummer negen van de Eredivisie. Dat heeft alles te maken met de play-offs om Europees voetbal.

Op papier doen hieraan de nummers vijf tot en met acht mee, in de praktijk doet de negende beste ploeg van Nederland vaak mee. Indien de twee bekerfinalisten van dit seizoen beiden in de top acht eindigen, schuift het play-off-ticket een plekje door en neemt de nummer negen het vrijgekomen plekje over.

De winnaar van de beker krijgt recht op deelname aan de hoofdmoot van de Europa League. AZ is in de Eredivisie echter nog in de race om plek drie, die deelname aan de Champions League-voorrondes betekent. Indien AZ de beker wint én derde eindigt, gaat de nummer vier rechtstreeks naar de hoofdfase Europa League.

De kans dat Go Ahead in de top acht eindigt is eveneens behoorlijk groot. Het gat op de huidige nummer negen sc Heerenveen bedraagt met nog elf speelrondes te gaan acht punten. Bij de huidige stand zouden de Friezen dus de lachende derde worden en de play-offs ingaan.