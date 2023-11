Totale verbijstering over mislukte panenka Gimenez: ‘Voor hetzelfde geld...’

Maandag, 6 november 2023 om 15:58 • Jan Hoeksema

Marco Timmer snapt niet dat Santiago Gimenez zaterdagavond besloot om een penalty te nemen middels een panenka. Bij een 1-1 tussenstand miste de Mexicaan op die manier een strafschop namens Feyenoord en Timmer was niet te spreken over de actie van Gimenez.

Feyenoord kwam zaterdagavond tegen de verwachting in op achterstand tegen RKC Waalwijk. Denilho Cleonise maakte het Mandemakers Stadion gek door de 1-0 te maken. Quinten Timber trok de stand vervolgens gelijk, alvorens Gimenez op slag van rust een uitgelezen mogelijkheid kreeg om zijn ploeg op voorsprong te zetten.

Na een overtreding van Shawn Adewoye, waar de verdediger overigens een rode kaart voor kreeg, werd Feyenoord een strafschop toegewezen. Gimenez eiste de bal op en probeerde met een panenka binnen te schieten. De inzet van de spits ging echter over het doel van keeper Mark Spenkelink heen. Door een doelpunt van Bart Nieuwkoop wonnen de Rotterdammers alsnog met 1-2.

Pierre van Hooijdonk liet na afloop bij Studio Voetbal van de NOS weten wel begrip te hebben voor de actie van Gimenez. "Je moet het (een panenka, red.) doen als de keeper het niet verwacht", zei de oud-prof.

"Een keeper duikt niet als hij met 7-0 achterstaat. Een panenka is een hele goede optie om uit een penalty te scoren. Als je hard door het midden schiet, en de keeper duikt, dan zijn zijn benen nog niet uit het midden vertrokken", aldus Van Hooijdonk, die dus van mening is dat een de panenka van Gimenez geen verkeerde keuze was.

"Ik ben het daar totaal niet mee eens", reageert Timmer bij Rondje Eredivisie van Voetbal International. "Die jongen (Gimenez, red.) heeft een vaste trap, het staat 1-1 en je staat zeven punten achter op koploper PSV. Voor hetzelfde geld win je door die misser de wedstrijd niet. Schiet de bal eerst gewoon binnen”, zegt de PSV-clubwatcher.

Timmer zag verder dat Feyenoord wel degelijk een goede wedstrijd speelde, maar dat de eindstand dat niet reflecteerde. "De uitslag was niet goed, maar Feyenoord had wel echt veel kansen."