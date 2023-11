Totale schaamte bij Van Polen: ‘Op één na pijnlijkste moment uit mijn loopbaan’

Donderdag, 2 november 2023 om 12:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:04

PEC Zwolle likt de wonden na de pijnlijke uitschakeling in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Woensdagavond ging de ploeg van trainer Johnny Jansen met 1-0 onderuit op bezoek bij tweededivisionist AFC. Voor routinier en aanvoerder Bram van Polen was het zijn 'op één na pijnlijkste moment uit zijn carrière'.

Het duel tussen AFC en PEC leek af te stevenen op een verlenging, totdat Wessel Been het duel in minuut 86 besliste uit een corner. De aanvaller, die een tentamen had laten schieten voor het bekertreffen, was even daarvoor binnen de lijnen gekomen.

Toen Van Polen door ESPN werd gevraagd hoe hij deze afgang zou inschalen, hoefde hij niet lang na te denken. "Alleen de degradatie was pijnlijker. Ik heb nog nooit van een amateurclub verloren in de beker. Je kan er alle cliché's op loslaten, maar het is gewoon een schande."

Ook Jansen moest zoeken naar worden. "Ik baal hier enorm van. Er waren 150 tot 200 supporters mee. Die stel je gewoon teleur. En we stellen onszelf teleur. We hebben maar één doel en dat is ons zondag (thuis tegen Fortuna Sittard, red.) revancheren."

Jansen zag zijn ploeg nog wel goed beginnen aan de tweede helft. "Maar daarna zie je het ook weer wegebben", aldus de trainer van PEC. "We kregen wel onze kansen, maar als het net niet goed genoeg is, gaan die kansen er ook niet in."

PEC is niet de enige profclub die het moest afleggen tegen amateurs. Ook Heracles Almelo ging woensdag onderuit. Op Sportpark de Boshoek verloor de ploeg van trainer John Lammers vrij kansloos met 2-0 van HHC Hardenberg. Dinsdag sneuvelde NAC Breda al op bezoek bij Quick Boys.