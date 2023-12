Totale leegloop bij FC Volendam: ‘Team Jonk’ stapt op en ook trainer vertrekt

Vrijdag, 1 december 2023 om 17:26

Het technisch hart van FC Volendam is opgestapt, zo maakt de NOS vrijdagmiddag bekend. ‘Team Jonk’, bestaande uit Wim Jonk (technisch manager), Jasper van Leeuwen (technisch directeur) en Ruben Zorgkind (hoofd jeugdopleiding), trekken allemaal de deur achter zich dicht in Volendam. Ook coach Matthias Kohler verlaat de club.

Het bestuur van de club onder leiding van voorzitter Jan Smit werd donderdagavond ontslagen door de raad van commissarissen. ‘Team Jonk’ was nauw verwant aan dat bestuur en heeft besloten op te stappen.

De voorzitter van de RvC, Jaap Veerman, zei vrijdagochtend nog op een persmoment dat Jonk en zijn mannen niet hoefden te vertrekken, maar dat is nu dus toch gebeurd. Door het vertrek van ‘Team Jonk’ is de club in een klap hun technisch manager, technisch directeur, hoofd opleidingen en hun hoofdtrainer kwijt. Kohler zal zaterdag tegen PEC Zwolle nog wel langs de lijn staan namens Volendam.

In een statement van 'Team Jonk valt te lezen: 'Wij gaan stoppen bij FC Volendam. Onze emmer is overgelopen na de persconferentie van RvC voorzitter Jaap Veerman. Na dit toneelstuk vol tegenstrijdigheden, halve waarheden en volle leugens, rest ons niets anders dan dit besluit. Na onze projecten bij Ajax en Cruyff Football zijn wij in 2019 ingestapt bij FC Volendam, een club die destijds op de rand van de afgrond stond. Jan Smit en Keje Molenaar vroegen ons FC Volendam weer op te bouwen als opleidingsclub. Geïnspireerd door onze mentor Johan Cruijff staan voetbal en talentontwikkeling daarbij centraal. Dat is de kern van wie wij zijn en waar wij voor staan.'

'Maar dit project rust wel op onze samenwerking met een aantal fantastische en integere bestuursleden, mensen die de visie begrijpen en de juiste balans weten te vinden tussen inspireren, faciliteren en controleren. Dit partnership is het geheim van het succes.

Bestuursleden Jan Smit en zijn medebestuurders zijn gisteravond ontslagen door de RvC. Beiden zijn vanochtend door Jaap Veerman publiekelijk voor de bus gegooid, als waren zij onverantwoordelijke bestuurders die geen toezicht houden en financieel ’casinobeleid’ voeren.'

'Wij zelf worden beticht een beleid te voeren dat de continuïteit van Volendam in gevaar zou brengen. De ’argumenten’ die langskomen zijn van een treurig niveau. Financiële operationele tekorten worden door Jaap Veerman genoemd en uitvergroot, maar enorme transferwinsten verzwegen. Het positieve resultaat onder aan de streep wordt zelfs ontkend. Begrotingen die door de RvC zelf én KNVB zijn goedgekeurd, worden gepresenteerd als gevaarlijk.'

'De deal van Micky van de Ven wordt neergezet als ’een mazzeltje’ en verkeerd uitgelegd zonder enige kennis van zaken. De officiële biedingen op Mbuyamba worden zelfs ontkend. Jan Smit, een fantastische ambassadeur die aan het hoofd heeft gestaan van een absolute bloeiperiode van de club, wordt weggezet als een ’slecht voorzitter’. Inmiddels zijn alle grondleggers in het bestuur geliquideerd door de Raad van Commissarissen.'

'De laatste week hebben wij gesproken met het gemeentebestuur, het bestuur van de RKAV en de supporters. De belangrijkste ’geledingen’ kennen nu de waarheid en weten wat er is gebeurd. Daarmee hebben wij alles gedaan wat in onze macht ligt, maar onze grens is nu bereikt. De wedstrijd van morgen tegen PEC Zwolle staat nog onder leiding van Matthias Kohler. Daarnaast zullen wij de normale procedures van overdracht respecteren. Wij bedanken alle spelers, collega’s, vrijwilligers, sponsoren, ouders en supporters voor de mooie jaren en de steun die wij bij de meeste mensen hebben gevoeld.'

De RvC van Volendam had ‘goede redenen’ voor het ontslag van het bestuur, zo betogen de leden zelf. "Op dit moment is er sprake van een negatief eigen vermogen van drie miljoen euro terwijl voor het lopende seizoen op een begroting van ruim elf miljoen sprake is van een verwacht operationeel resultaat van nog eens 2,3 miljoen euro negatief."

Naast financiële overwegingen hebben de Volendammers meer redenen voor zijn ontslag. "Inmiddels blijkt daarnaast binnen de directie sprake van dusdanig uiteenlopende visies waardoor het functioneren van de voltallige directie als team ernstig te wensen overlaat. Tot slot is er gedurende het afgelopen jaar een vertrouwensbreuk en een verschil van inzicht met het bestuur ontstaan die in de ogen van de RvC onherstelbaar en onoverbrugbaar zijn."

Inmiddels ex-voorzitter Smit is ziedend over de persverklaring van de voorzitter van de RvC. Volgens hem timmert Volendam juist financieel aan de weg. Hij beticht de voorzitter van leugens. "De RvC van Volendam neemt wederom een loopje met de waarheid", schrijft hij op Instagram. "Daardoor word ik gedwongen te reageren in het openbaar. Ik snap dat dit voor veel mensen niet te begrijpen is. Echter laat ik me niet voor leugenaar uitmaken."

Volgens hem ziet de financiële prognose van het andere Oranje er namelijk een stuk rooskleuriger uit. "Er staat een reeds gerealiseerde netto transferwinst van € 4.829.000 (transfersommen -/- afschrijvingen) die in dit seizoen vallen." Dat bedrag verwijst naar spelers die reeds verkocht zijn, maar houdt nog geen rekening met mogelijk nieuw te realiseren transfers, benadrukt Smit. "En er staat een positief overall resultaat ad. € 3.109.000."