Totaal vernieuwd Paris Saint-Germain verprutst opening van seizoen

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 22:54 • Jeroen van Poppel

Luis Enrique heeft een valse start beleefd met Paris Saint-Germain. Het vernieuwde Parijse elftal, dat zonder de grote drie aanvallers van de afgelopen twee jaar speelde, kwam in zijn openingsduel van de Ligue 1 met Lorient tekort voor een doelpunt: 0-0. De tegenstander in het Parc des Princes was daar met een schot van 35 meter dat op de paal eindigde nog het dichtst bij.

PSG maakt een rumoerige transferzomer door, waarin de complete bekende sterrenvoorhoede verloren lijkt te gaan. Lionel Messi is al ruimschoots weg, terwijl Neymar en Kylian Mbappé weg moeten of willen en (voorlopig) niet meer worden ingezet. De sterren zijn, net als middenvelder Marco Verratti, aan de kant geschoven. De voorhoede bestond zaterdag uit drie aanwinsten: Gonçalo Ramos (Benfica) speelde in de punt, met om hem heen Marcos Asensio (Real Madrid) en Lee Kang-in (Valencia). Bij Lorient stond voormalig PSV-doelman Yvon Mvogo onder de lat.

De Parijzenaren waren als verwacht dominant in het Parc des Princes en zullen zich in de rust hebben afgevraagd waarom er nog niet was gescoord. In de achtste minuut was de beste kans voor Gonçalo Ramos, die na een combinatie met Asensio op Mvogo stuitte. Achraf Hakimi was in de eerste helft de spil in het elftal van PSG. De opstomende rechtsback zorgde telkens voor gevaar. Drie keer schoot de Marokkaans international zelf en drie keer bereidde hij voor rust een kans voor, maar telkens hoefde Mvogo niet eens in te grijpen.

Aan de overzijde was Lorient op slag van rust dicht bij de openingstreffer. Vitinha leidde knullig balverlies, waarna Laurent Abergel probeer om de uitgekomen Gianluigi Donnarumma van 35 meter te verschalken. Dat lukte bijna, maar de bal eindigde op de paal. Na rust probeerde PSG het opnieuw, maar opnieuw had de ploeg van Luis Enrique moeite om openingen te vinden. Een volley van Fabián Ruiz werd knap gepareerd door Mvogo. Aan de overzijde had Lorient de zege in de counter kunnen stelen. PSG-verdediger Danilo kon de inzet van Ibrahima Koné op de doellijn wegwerken.