Totaal onbegrip over ‘ridicule’ keuze voor Hato als captain: ‘Gedaan uit zwakte’

Maandag, 13 november 2023 om 20:55 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:10

Willem Vissers is verbijsterd over het feit dat Jorrel Hato zondagmiddag de aanvoerdersband droeg bij Ajax, zo vertelt hij bij Voetbalpraat van ESPN. De verdediger kreeg de band om na de wissel van Steven Bergwijn, maar achteraf bleek dat dat niet de bedoeling was. Vissers noemt de gang van zaken 'ridicuul'.

Hato werd de jongste aanvoerder ooit van Ajax toen hij na ruim een uur spelen de band overnam van Bergwijn. "Die aanvoerdersband, ja... Het was meer dat we 1-0 achter stonden toen Chuba (Akpom, red.) erin kwam voor Bergwijn, en ik was gewoon degene die het dichtst bij de wissel stond. Daarom kreeg ik hem meteen", vertelt de 17-jarige mandekker na afloop van de wedstrijd tegen Almere City (2-2).

"Hij stond het dichtstbij", herhaalt Vissers de woorden van de verdediger. "Het is in feite ridicuul." Kenneth Perez wijst erop dat Matthijs de Ligt ook al op jonge leeftijd captain was bij Ajax.

"De Ligt was toch ook aanvoerder op 19-jarige leeftijd. Ik had het gek gevonden als Hato niet de aanvoerder was geworden", zegt De Deen. Een andere tafelgast bij het praatprogramma, Sjoerd Mossou, vond De Ligt als aanvoerder een logischere keuze dan Hato.

"De Ligt werd aanvoerder uit kracht en Hato werd aanvoerder omdat er niemand anders is", aldus Mossou. Daar kan Perez zich in vinden. "Alles wat bij Ajax wordt besloten is uit zwakte en niet uit kracht. Dit kan daar ook nog wel bij."

Risico's voor Hato

Vissers is positief over de ontwikkeling van Hato bij Ajax, maar de journalist voorziet wel een probleem voor het talent. "Het gevaarlijke is dat hij echt álles speelt. Die jongen is zeventien jaar oud, hij maakt bijna een jaar geleden zijn debuut. Hij zit in het prille begin van zijn carrière en nu speelt hij alles bij Ajax."

"Het is nog bijna nooit gebeurd dat zo'n speler niet een terugslag of een blessure krijgt", waarschuwt Vissers. "Dus ik hoop dat Ajax wel verstandig met hem omgaat. Dat ze die (Gastón, red.) Ávila weer eens een halfuur laten spelen, ook al is die niet heel goed."