25 tot 30 miljoen euro voor Sangaré? Sneijder en Kieft worden het niet eens

Maandag, 17 april 2023 om 21:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:03

Wim Kieft vraagt zich af waar Ruud van Nistelrooij heen wil met PSV. De analist zegt maandagavond in Veronica Offside geen idee te hebben wat precies de speelwijze is die de coach van de Eindhovenaren voor ogen heeft. PSV deed zondag goede zaken in de strijd om de tweede plaats door met 2-3 te winnen van FC Volendam, maar met name in de tweede helft kwamen de defensieve kwetsbaarheden aan het licht. Daarnaast komt de situatie van Ibrahim Sangaré uitgebreid aan bod.

"We zijn nu bijna een heel seizoen verder, maar ik heb nog steeds niet kunnen zien hoe Van Nistelrooij graag wil voetballen. Geen idee", zo opent Kieft zijn analyse over PSV, om vervolgens de aandacht te verleggen naar de derde reserveplek op rij voor Sangaré. "Daar kunnen we nu wel een hele ophef over maken, over de reden dat hij niet speelt. Maar hoevaak hebben we hem niet bekritiseerd?", vraagt de oud-aanvaller van de Eindhovense club zich hardop af. Sangaré werd zondag tegen Volendam overigens nog wel als wissel gebruikt door Van Nistelrooij.

Presentator Wilfred Genee werpt op dat binnen PSV de verwachting leeft dat Sangaré voor een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro kan worden verkocht aan een club in de Premier League. "Dat geloof ik niet", haakt Wesley Sneijder in. "Ik geloof dat wel", countert Kieft gelijk. "Ze betalen in Engeland voor elke gek. Daar zie je heel veel van dat soort fysiek sterke jongens rondlopen op het middenveld, die verder gewoon de bal moeten inleveren. Zijn probleem is alleen dat hij ze niet inlevert. Ja bij de tegenstander."

Sangaré heeft een bepaling in zijn tot 2027 lopende contract bij PSV waardoor hij vanaf deze zomer voor 37,5 miljoen euro kan vertrekken uit Eindhoven. In dat kader stelden Kenneth Perez en clubwatcher Rik Elfrink vraagtekens bij de keuze van Van Nistelrooij om de controleur te passeren. De PSV-coach kiest de laatste weken voor Érick Gutiérrez in de controlerende rol op het middenveld van de nummer twee in de Eredivisie.