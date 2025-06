Topweek voor Hakimi: na winst Champions League met PSG ook heldenrol bij Marokko

Marokko heeft vrijdag in een oefeninterland met 2-0 gewonnen van Tunesië. Achraf Hakimi was in de slotfase trefzeker voor de ploeg die op het WK in 2022 de halve finale bereikte. De rechtsback scoorde vorige week nog in de finale van de Champions League, door zijn club Paris Saint-Germain met 5-0 gewonnen tegen Inter. Marokko komt maandag vriendschappelijk in actie tegen Benin.

Er waren bij Marokko naast Hakimi basisplaatsen voor onder meer Sofyan Amrabat en PSV'er Ismael Saibari. Er waren in de eerste helft doelpingen van onder meer Saibari en aanvalsleider Youssef En-Nesyri. Doelpunten vielen echter niet te noteren voor de Marokkaanse ploeg.

Marokko zocht ook na de hervatting het Tunesische doel op en werd uiteindelijk beloond voor het geduld. Het was de bedrijvige Hakimi die een hoekschop goed inschatte en van dichtbij de 1-0 binnentikte. Saibari was op dat moment al gewisseld bij het thuisland. Ver in blessuretijd tekende invaller Ayoub El Kaabi voor de 2-0.

Een minieme overwinning dus voor Marokko, dat maandag tegen Benin opnieuw een oefeninterland zal afwerken. Saibari en consorten hervatten in september de weg naar het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De koploper in groep E van de kwalificatiecyclus komt op 1 september in actie tegen Niger. Marokko heeft de vijf kwalificatieduels tot dusver winnend afgesloten en staat er dus heel goed voor met het oog op het WK.