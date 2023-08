Toptransfer voor Sangaré? ‘Ivoriaan bovenaan shortlist Europese grootmacht’

Donderdag, 10 augustus 2023 om 14:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:02

Ibrahim Sangaré staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München. Volgens Santi Ouana, journalist van Foot Mercato is de controleur van PSV zelfs de belangrijkste kandidaat om het middenveld van de Duitse topclub te versterken. De verwachting is dat Bayern de onderhandelingen met PSV op korte termijn gaat openen.

Het is niet voor het eerst dat Sangaré in verband wordt gebracht met Bayern. BILD schreef in juni al dat de Ivoriaans international op het wensenlijstje van der Rekordmeister was verschenen. Voor de fysiek sterke Sangaré betaalde PSV in de zomer van 2020 een transfersom van zo'n zeven miljoen euro aan Toulouse. De middenvelder kwam tot dusver tot 135 wedstrijden in het shirt van PSV, waarin hij 14 keer scoorde en 9 assists gaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mocht Bayern besluiten een bod uit te brengen, dan moet men met minimaal 37,5 miljoen euro over de brug komen. Dat is de hoogte van de afkoopclausule in het contract van Sangaré, die nog tot medio 2027 vastligt in het Philips Stadion. De rechtspoot wordt ook al enkele weken gelinkt aan een transfer naar Nottingham Forest. Volgens het Eindhovens Dagblad volgt de Premier League-club de ontwikkelingen rond de Sangaré op de voet, maar een bod werd er door Nottingham nog niet in Eindhoven neergelegd.

PSV-trainer Peter Bosz hoopt komend seizoen gewoon over Sangaré te kunnen beschikken, al lijkt dit niet heel realistisch. Technisch directeur Earnest Stewart gaf eerder al aan dat er concrete interesse voor Sangaré is. Bij een verkoop lijkt de komst van Aster vrancx weer dichterbij. De Belg, die tijdens het jeugd-EK aanvoerder was van Jong België, staat sinds juli 2021 onder contract bij VfL Wolfsburg. Het Eindhovens Dagblad weet dat Vranckx een afkoopclausule in zijn contract heeft van twaalf miljoen euro, al heeft PSV dat bedrag vooralsnog niet officieel op tafel gelegd.