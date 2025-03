'Real Madrid gaat op Nederlandse toer en wil 55 miljoen spenderen'

Dean Huijsen krijgt steeds meer bewonderaars. Volgens het Spaanse Cadena SER staat de negentienjarige verdediger van Bournemouth en Spanje hoog op het lijstje van Real Madrid. Ook Chelsea wordt in verband gebracht met de mandekker die mede verantwoordelijk was voor de uitschakeling van het Nederlands elftal in de Nations League.

Real Madrid denkt naar verluidt na over een bod van omgerekend 55 miljoen euro op Huijsen, die in Bournemouth vastligt tot medio 2030. Het is nog niet duidelijk of de Premier League-club een dergelijk bod voor de geboren Amsterdammer accepteert.

Of Chelsea op korte termijn een bod neerlegt in het Vitality Stadium, valt nog te bezien. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eerder al dat Huijsen Bournemouth vanwege een speciale clausule in zijn contract voor 60 miljoen euro zou mogen verlaten deze zomer.

Trainer Carlo Ancelotti kampt dit seizoen geregeld met blessures in zijn achterste linie. Daarnaast zijn Antonio Rüdiger en David Alaba inmiddels 32 jaar oud, waardoor De Koninklijke rondkijkt naar vers bloed voor de verdediging.

De reputatie van Huijsen in Spaanse kringen is flink verbeterd, nu hij definitief voor een interlandloopbaan bij Spanje heeft gekozen. De jongeling maakte donderdag tegen het Nederlands elftal zijn debuut voor de regerend Europees kampioen en had zondag in Valencia een basisplaats in het team van bondscoach Luis de la Fuente.

Real Madrid denkt er volgens Cadena SER over na om Endrick en Arda Güler te betrekken in een eventuele deal met Bournemouth voor Huijsen. Laatstgenoemde zou de meest voorname kandidaat zijn om de overstap naar Engeland te maken.

Valentijn Driessen voorspelde in Kick-Off van De Telegraaf al dat Huijsen op een belletje van Real Madrid kan rekenen. ''Honderd procent dat ze interesse gaan tonen om hem in de zomer over te nemen.''