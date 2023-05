Toptransfer naar Feyenoord verklaard: ‘Plan van Ajax met me was maar half-half’

Woensdag, 10 mei 2023 om 22:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Quinten Timber kreeg afgelopen zomer een plan voorgeschoteld van Ajax, maar koos uiteindelijk voor een toptransfer naar aartsrivaal Feyenoord. De middenvelder had een uitstekend jaar achter de rug bij FC Utrecht en had de clubs daarna voor het uitzoeken. Timber legt in Kick 't Met van Ziggo Sport uit hoe hij tot zijn keuze voor Feyenoord kwam. "De cirkel was rond", aldus Timber.

Timber stapte in de jeugd over van Feyenoord naar Ajax, maar vlak voordat hij in Amsterdam had moeten doorbreken, volgde een overstap naar Utrecht. Na zijn debuutseizoen in de Eredivisie kon Timber alweer terugkeren in de Nederlandse top. "Ajax had een heel plan met me, maar ook weer niet, het was een beetje half-half", zegt Timber in het programma in gesprek met zijn broer en Ajax-verdediger Jurriën en zijn vrienden Defano en Yuki.

In eerste instantie zag Ajax Timber graag terugkomen als middenvelder, maar toenmalig trainer Alfred Schreuder zag in hem ook een optie als rechtsback. "Want bij Ajax spelen ze best wel hoog met de backs", legt de Feyenoorder uit. "Dan kom je vanzelf op het middenveld terecht." Timber overwoog het, maar koos voor een stap naar Rotterdam. Feyenoord telde ongeveer zevenenhalf miljoen euro neer.

Timber geloofde enorm in het verhaal dat Arne Slot hem voorspiegelde. "Mijn gevoel bij Feyenoord was meer: hier ga ik het doen, met deze trainer en bij deze club. De cirkel was rond voor mijn gevoel." Timber had kunnen kiezen om weer samen te gaan spelen met zijn broer Jurriën, zoals ze dat jarenlang in de jeugd deden. "Maar daar heb ik niet extra aan gedacht, want het gaat om mijn eigen carrière."

De moeder van de tweeling had Quinten graag naar Ajax zien gaan. "Mijn moeder zei wel: 'Je gaat wel weer met Jur samenspelen hè?' Maar ik moest aan mezelf denken en ik weet dat Jurriën uiteindelijk ook blij voor me is. Soms vraag ik hem ook: 'Wat zou jij doen?' Hij zegt: 'Bro, doe dat gewoon.' Hij is heel makkelijk."