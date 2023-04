Toptalent imponeert in Serie A: ‘Zijn weinig twintigjarige aanvallers zó goed’

Dinsdag, 25 april 2023 om 14:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:36

Rasmus Højlund maakt momenteel furore in de Serie A. De twintigjarige spits vervolgde afgelopen zomer na zes indrukwekkende maanden bij Sturm Graz zijn carrière bij Atalanta, waar hij het net regelmatig weet te vinden. Zijn trainer Gian Piero Gasperini is lovend over zijn pupil en sluit een transfer naar een Europese topclub niet langer uit.

“Ik heb nog niet heel veel spitsen gezien die zo goed zijn als Højlund op zijn twintigste”, zegt Gasperini bij Calcio Totale. “Hij kan nog veel verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van kopduels, zijn spel in het zestienmetergebied en zijn eindpass, maar hij is geweldig.” Højlund was dit seizoen al goed voor 14 goals en 6 assists in 37 officiële duels namens Atalanta.

Voor Gasperini komt het niet als een verrassing indien het toptalent met zijn statistieken de interesse van grote clubs heeft gewekt. “Als er tegenwoordig zo'n speler opduikt, komen de Europese topclubs meestal met aanbiedingen die voor een ploeg als Atalanta moeilijk zijn af te slaan." De viervoudig Deens international ligt nog tot medio 2027 vast in Bergamo, waardoor la Dea een goede onderhandelingspositie heeft.

In februari meldde la Repubblica dat Real Madrid de verrichtingen van Højlund nauwlettend in de gaten houdt. Hij werd in januari 2022 bij zijn komst bij Sturm Graz al vergeleken met de Noorse doelpuntenmachine Erling Braut Haaland, die eerder furore maakte bij RB Salzburg. Zelf kon Højlund zich daar ook wel in vinden. “Ik zie gelijkenissen tussen mezelf en Erling Haaland”, zei de spits destijds. “Hij is snel, linksvoetig, lang en heeft een neusje voor de goal. Zijn mentaliteit is ook waanzinnig!" Ook Italiaanse media meldden afgelopen zomer na de transfer van Højlund naar Atalanta dat de potentiële opvolger van Haaland in de Serie A was gearriveerd.