FC Barcelona is erin geslaagd het contract van Pau Cubarsí met twee jaar te verlengen. De achttienjarige centrumverdediger ligt nu tot medio 2029 vast bij de huidige nummer drie van LaLiga. Fabrizio Romano meldde eerder op de dag dat Cubarsí tot medio 2030 zou tekenen, maar dat blijkt niet te kloppen.

De leiding van Barcelona is de afgelopen tijd bijzonder actief als het gaat om het verlengen van spelers. Zo zetten Gerard Martín, Ronald Araújo, Pedri en Gavi al hun handtekening onder een contractverlenging en nu komt daar dus ook Cubarsí bij.

Cubarsí doorliep de jeugdopleiding van de Catalanen en debuteerde in januari 2024 voor de hoofdmacht van Barça. Sindsdien is het snel gegaan. De teller staat inmiddels op 60 optredens in de hoofdmacht, waarvan hij er 36 dit seizoen speelde.

"Hallo, Culers!", laat Cubarsí in een eerste reactie weten op de sociale mediakanalen van Barcelona. "Ik ben heel blij dat ik mijn contract heb verlengd. Ik hoop hier in het Spotify Camp Nou te spelen. Ik ben heel blij met alles. Visca el Barça!"

Cubarsí was vorig seizoen onder Xavi basisspeler en ook dit seizoen is dat, onder trainer Hansi Flick, niet anders. Cubarsí werd afgelopen seizoen Olympisch kampioen met Spanje en heeft inmiddels vijf interlands voor de A-ploeg van la Furia Roja achter zijn naam staan.

Cubarsí vormt doorgaans het hart van de verdediging met Iñigo Martínez, al is de concurrentie weer wat toegenomen met de terugkeer van Araújo. De Uruguayaan keerde begin dit jaar terug van een zware blessure en verlengde ook al zijn contract (tot medio 2031).

Volgens ESPN verandert er ondanks de contractverlenging niets aan de afkoopclausule ter waarde van 500 miljoen euro. "Cubarsí is honderd procent Barça, en zal hier nog vele jaren blijven", klinkt het op de website van Barcelona.