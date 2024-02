Topseizoen komt als boemerang terug: ‘Alsof hij er helemaal doorheen zit’

Wim Kieft maakt zich zorgen om de vormdip van Santiago Gimenez, zo schrijft hij in zijn nieuwste column in De Telegraaf. De spits van Feyenoord wist in de laatste negen wedstrijden slechts één keer het net te vinden en leek er afgelopen weekend tegen AZ, toen het opnieuw niet lukte, helemaal doorheen te zitten.

"Iedere spits op het hoogste niveau weet wat Gimenez doormaakt, omdat iedere spits daarmee te maken krijgt", schrijft Kieft. "Dat het een periode niet lukt, is het leven van een spits. Vraag het Luuk de Jong, Brian Brobbey en ook Vangelis Pavlidis gaat het een keer aan den lijve ondervinden."

De druk bij een spits ligt nou eenmaal hoog, weet Kieft. "Evenals een doelman, die wordt afgerekend op tegentreffers. Iedere misser of fout ligt onder een vergrootglas. Een middenvelder kan zich lekker verschuilen, maar een spits en een keeper moeten altijd aan staan. Die kunnen zich niet verstoppen."

Dan komt Kieft, zelf een begenadigd spits vroeger, met ongevraagd advies. "Belangrijkste in zo’n fase voor een spits is de dingen te blijven doen die je moet doen. Gewoon je taken uitvoeren en dan komt het moment van scoren vanzelf. In Alkmaar leek Gimenez vooral bezig met zichzelf en dat gaat de mensen om je heen, je medespelers en je trainer irriteren."

"De terugval van Gimenez is trouwens niet zo vreemd. In de tweede seizoenshelft vorig jaar en in het najaar van 2023 is Gimenez als een komeet gekomen. Iedere bal vloog erin en als het dan plotseling even niet lukt, slaat zeker bij een jongen van 22 jaar de onzekerheid toe."

Gimenez had vorig seizoen met vijftien competitietreffers een belangrijk aandeel in de landstitel van Feyenoord. De Mexicaan eindigde op de vierde plek op de topscorerslijst. Dit seizoen staat de teller op negentien competitietreffers. In de Champions League was Gimenez tweemaal trefzeker.

"Als je hem zag zitten na zijn wissel bij AZ met die capuchon over zijn hoofd en voor zijn gezicht; het oogde alsof hij serieus de draad kwijt is", aldus Kieft. "Het hoge verwachtingspatroon waarvoor Gimenez zelf heeft gezorgd, maakt het niet gemakkelijk."

