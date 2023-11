Topland belandt in Pot 4 voor loting EURO 2024 en kan Oranje dus treffen

Dinsdag, 21 november 2023 om 23:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:14

Het Nederlands elftal kent na dinsdagavond de definitieve potindeling voor de loting van EURO 2024. Oranje wist al enige tijd dat Pot 3 het maximaal haalbare was voor de groepsloting, maar krijgt vanuit het buitenland minder goed nieuws: Italië is afgezakt van Pot 3 naar Pot 4 en is daarmee een potentiële gevaarlijke tegenstander geworden.

Anders dan bij het Europees clubvoetbal, kijkt de UEFA voor de potindeling van de loting voor EURO 2024 alleen naar de resultaten in de kwalificatiecyclus. Er wordt een ranglijst opgemaakt van alle kwalificatiepoules bij elkaar. De groepswinnaars komen daarbij het eerst aan bod, daarna de nummers twee. Bij poules met zes landen worden de resultaten tegen de hekkensluiter niet meegenomen, om zo het verschil met de groepen die uit vijf landen bestaan te compenseren.

Duitsland was als gastland zeker van Pot 1 en wordt vergezeld door Portugal, Frankrijk, Engeland, België en Spanje. De Rode Duivels stegen dankzij de overwinning van zondag tegen Azerbeidzjan (5-0) naar Pot 1.

Ook in Pot 2 zitten met Turkije, Hongarije en Denemarken gevaarlijke tegenstanders. Ook Albanië, Roemenië en Oostenrijk behoren tot die Pot.

Nederland neemt zoals bekend plaats in Pot 3. De andere landen die zich daar bij hebben gevoegd zijn Schotland, Kroatië, Tsjechië, Slowakije en Slovenië.

Italië zat enige tijd virtueel in Pot 3, maar is na het gelijkspel tegen Oekraïne (0-0) afgedaald naar Pot 4. Ook Servië en Zwitserland zijn daar ingedeeld en dus is de laatste Pot bepaald niet zwak te noemen. Er komen nog drie landen bij die zich in het voorjaar van 2024 zullen plaatsen via de play-offs van de Nations League.

Bij de loting op zaterdag 2 december om 18:00 uur in Hamburg wordt uit iedere Pot een land gehaald. De vier landen die daaruit komen vormen dan samen een EK-poule. Op het toernooi stoten de nummers één en twee sowieso door naar de achtste finale, terwijl ook de vier beste nummers drie zich kwalificeren voor de knock-outfase.

Definitieve potindeling loting EURO 2024

Pot 1

Duitsland

Portugal

Frankrijk

Engeland

België

Spanje

Pot 2

Hongarije

Turkije

Denemarken

Albanië

Roemenië

Oostenrijk

Pot 3

Schotland

Nederland

Kroatië

Tsjechië

Slowakije

Slovenië

Pot 4

Servië

Zwitserland

Italië

Winnaar play-offs

Winnaar play-offs

Winnaar play-offs