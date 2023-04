Topkandidaat bedankt voor job als Chelsea-manager; nog drie man op shortlist

Vrijdag, 21 april 2023 om 17:40 • Tom Rofekamp

Julian Nagelsmann wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van Chelsea, weet Fabrizio Romano. Volgens de gerenommeerde transfermarktexpert kon de Duitser het op hoofdlijnen niet eens worden met the Blues en heeft hij daarom bedankt voor de job. Engelse media weten dat er in totaal nog drie andere namen op Chelsea's shortlist staan, waaronder die van Mauricio Pochettino en Vincent Kompany.

Sinds het ontslag van Graham Potter is de geruchtenmolen op volle toeren gaan draaien bij Chelsea. Rúben Amorim (Sporting Portugal), Luciano Spalletti (Napoli), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) Luis Enrique, Nagelsmann en Pochettino (allen werkloos) zijn slechts een enkeling van de namen die in verband zijn gebracht met het hoofdtrainerschap voor komend seizoen. Kompany is de meest recente in het rijtje. De Belg leidde Burnley in zijn debuutseizoen direct naar de Premier League en kan daar nu met een flink ruimer budget aan het werk.

Chelsea kiest echter eieren voor zijn geld, daar het Nagelsmann als kandidatat nummer één zag. De pas bij Bayern München ontslagen trainer heeft meermaals contact gehad met de club, maar is nooit dicht bij een akkoord geweest. Chelsea trok zelf de stekker uit de onderhandelingen met Luis Enrique, wiens eisenpakket te gortig bleek. Pochettino lijkt daarom nu op poleposition om de nieuwe eindverantwoordelijke te worden. De Argentijn was toen Thomas Tuchel ontslagen werd al een optie, maar zag de job uiteindelijk naar Potter gaan. Die kreeg begin april de zak op Stamford Bridge.

Frank Lampard werd na het congé van Potter aangesteld als tussenpaus om Chelsea in ieder geval Europees voetbal te bezorgen. Met nog zeven competitieduels te gaan lijkt dat een schier onmogelijke opgave. Voor Europa League-kwalificatie moet de vijfde plek worden behaald, die momenteel in handen is van Tottenham Hotspur. The Spurs staan met 53 punten echter ruim voor op Chelsea, dat 39 punten heeft. Onder Lampard wist de club nog niet één keer te winnen.