Topclubs spitsen de oren: internationale topspits is nu voor 130 miljoen te koop

Victor Osimhen lijkt een uitweg te hebben gevonden bij Napoli. De 24-jarige topspits heeft een principeakkoord bereikt over de verlenging van zijn contract, zo meldt Fabrizio Romano. In ruil voor een verbintenis die één jaar langer geldig is (tot medio 2026) krijgt Osimhen een ontsnappingsclausule van rond de 130 miljoen euro.

Osimhen geldt al jarenlang als een van de meest felbegeerde spitsen bij de Europese topclubs. Napoli wilde de afgelopen jaren absoluut niet meewerken aan een transfer, maar heeft nu vrede met een vertrek van de ster uit het elftal.

De marktwaarde van Osimhen wordt door Transfermarkt geschat op 120 miljoen euro. Topclubs in nood zullen naar verwachting niet aarzelen om de afkoopclausule in het nieuwe contract van de Nigeriaan, die in de buurt van zijn marktwaarde komt te liggen, te lichten.

Chelsea lijkt de voornaamste kandidaat om Osimhen te gaan inlijven. The Blues willen volgens The Telegraph hoe dan ook een nieuwe nummer 9 aan de selectie toevoegen. Osimhen zelf zou wel oren hebben naar een avontuur op Stamford Bridge.

TikTok-video van Napoli

Eind september dreigde een breuk tussen Osimhen en Napoli, nadat de Italiaanse topclub een bizarre video op zijn officiële TikTok-account had geplaatst. Nadat Osimhen een penalty miste in het duel met Bologna (0-0), postte Napoli een video waarin de spits werd bespot.

Zaakwaarnemer Roberto Calenda liet direct weten juridische stappen te overwegen, maar Osimhen en Napoli sloten vrede. "Naar Napels komen in 2020 was een geweldige beslissing", liet de spits via Instagram weten.

Napoli maakte drie jaar geleden 75 miljoen euro over aan Lille OSC voor de diensten van Osimhen. De aanvaller produceerde sindsdien 66 doelpunten en 16 assists in 116 officiële duels voor de Italiaanse topclub.

