Topclubs laten met statements heldere mening horen over uitspraak Super League

Meerdere topclubs hebben inmiddels gereageerd op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie wat betreft de Super League. Donderdagochtend werd duidelijk dat topclubs zoals Real Madrid, FC Barcelona en Juventus gewoon een topcompetitie mogen organiseren en de UEFA en FIFA niet in de positie zijn om dat te verbieden. De drie clubs kunnen echter niet op heel veel steun rekenen van andere ploegen.

Onder meer Manchester United, Bayern München en Atlético Madrid hebben donderdag middels een officieel statement laten weten de Super League niet te erkennen. “De Europese voetbalfamilie wil niet dat de Super League komt”, aldus de Spaanse club.

“Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje (behalve Real Madrid en FC Barcelona) willen geen Super League”, valt onder meer te lezen in het statement van Atlético. “Wij zijn voor het beschermen van de Europese voetbalfamilie, het veiligstellen van de binnenlandse competities en ervoor zorgen dat kwalificatie voor Europese competities elk seizoen wordt bereikt door prestaties op het veld.”

Ook Bayern gelooft niet in de Super League. “Het is ontzettend duidelijk: de deur naar de Super League is dicht voor Bayern München. Een competitie als deze zou een aanval zijn op het belang van de binnenlandse competities en op het imago van het Europese voetbal.”

Real Madrid, Barcelona en Juventus hoeven ook niet op steun te rekenen van Manchester United. “Ons standpunt is niet veranderd. We blijven ons volledig inzetten voor deelname aan de competities van de UEFA en voor een positieve samenwerking met de UEFA, de Premier League en collega-clubs via de ECA voor de verdere ontwikkeling van het Europese voetbal.” Sevilla en Borussia Dortmund staan er hetzelfde in.

In april 2021 kondigden twaalf Europese topclubs, te weten Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético, Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Internazionale en Juventus, de zogeheten Super League aan. De UEFA veegde het plan al snel van tafel en voerde zelfs procedures.

Het besluit van de topclubs kwam hen op ontzettend veel kritiek te staan, vooral in de Premier League waren de supporters woest. Kopstukken zoals Gary Neville riepen op tot puntenaftrek of zelfs degradatie als straf voor het besluit van de Engelse ploegen. Na enkele dagen trokken de clubs zich alweer terug en zij blijven nu dus bij dat besluit.

