Topclub wordt mogelijk 'best snel' concreet voor Noa Lang

PSV houdt er rekening mee dat Napoli best snel concreet kan worden voor Noa Lang, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De 26-jarige buitenspeler staat op het verlanglijstje van de Italiaanse kampioen en moet dertig miljoen euro kosten. Lang is alleen niet de enige naam op het lijstje van Napoli.

Daar staan Jadon Sancho (Manchester United) en Dan Ndoye (Bologna) namelijk ook op, klinkt het. De club van Antonio Conte heeft nog geen definitieve knopen doorgehakt. “Maar rondom PSV wordt er rekening mee gehouden dat de interesse in Lang best snel concreet kan worden”, aldus Rik Elfrink.

“Of Sancho haalbaar is voor de kampioen van Italië is nog onduidelijk en dan komt Lang naar verwachting al vlot aan de beurt in Napoli.” De Italiaanse topclub was in de winter ook al concreet voor Lang. PSV heeft toen toegezegd dat het deze zomer bij het juiste bedrag zal meewerken aan een vertrek.

Als Napoli dertig miljoen euro op tafel legt, is Lang ‘normaal gesproken verkocht’, klinkt het. Mocht de rechtspoot inderdaad naar Napels vertrekken, dan is Sondre Ørjasaeter in beeld als zijn mogelijke opvolger. De 21-jarige linksbuiten speelt bij Sarpsborg 08 in Noorwegen.

De Eindhovenaren zijn in het verleden een van de geïnteresseerden geweest, schrijft Elfrink. “Heel heet is de belangstelling volgens een Noorse informant nog niet, maar wellicht verandert dat op het moment dat PSV een grote verkoop kan doen.”

“Ørjasaeter verlengde weliswaar in maart nog zijn contract, maar dat was niet met de bedoeling om nog lang in de Noorse competitie te blijven spelen.” Dat deed de rechtspoot zodat zijn club een mooie transfersom aan zijn vertrek kan overhouden.