Topclub wil ontevreden Arda Güler uit zijn lijden verlossen bij Real Madrid

Aan het huwelijk tussen Arda Güler en Real Madrid komt mogelijk al na een klein jaar een einde. De Turkse balvirtuoos werd in de zomer met hoge verwachtingen naar de Spaanse hoofdstad gehaald, maar is ontevreden over zijn geringe speeltijd. De Italiaanse grootmacht AC Milan wil de jongeling graag, al dan niet tijdelijk, uit de brand helpen, zo meldt het Spaanse Marca.

Vlak na zijn overstap naar Real Madrid raakte Güler geblesseerd aan zijn meniscus en zodoende moest hij vrijwel de hele eerste seizoenshelft laten schieten bij De Koninklijke. Na zijn blessure is hij nog maar weinig aan spelen toegekomen, tot ongenoegen van de jongeling.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Oefenmeester Carlo Ancelotti geeft op het middenveld vaak de voorkeur aan Jude Bellingham als meest vooruitgeschoven middenvelder. Güler kwam in totaal dit seizoen slechts 92 minuten in actie, ondanks het feit dat Ancelotti zich meermaals lyrisch uitliet over de zomeraanwinst.

Op zijn positie moet Güler bovendien concurreren met Brahim Díaz. Díaz kwam dit seizoen 22 keer in actie voor de Madrilenen. De Spaanse nummer tien speelde drie seizoenen in het shirt van Milan en zou moeten gelden als het ideale voorbeeld voor Güler.

Real Madrid verhuurde Díaz namelijk ook aan de Milanezen. De Spanjaard speelde uiteindelijk drie seizoenen lang in de Italiaanse hoofdstad en ontpopte zich daar tot een gewaardeerde kracht. I Rossoneri bedongen echter geen optie tot koop en dus keerde Díaz dit seizoen weer terug in Madrid.

Real Madrid ziet ondanks de geringe speeltijd toekomst is de zomeraanwinst, maar begrijpt ook dat de jongeling minuten wil maken. Daarom mikt Real op een verhuurperiode en daarvoor lijkt Milan het meest concreet te zijn.

Trainer Stefano Pioli van AC Milan staat op dit moment derde in de Serie A. Op de beoogde plek van Arda Güler speelt doorgaans Ruben Loftus-Cheek. Op de nevenposities van Güler heeft AC Milan de beschikking over de Amerikaan Christian Pulisic, de Nigeriaan Samuel Chukwueze en de Portugese smaakmaker Rafael Leão.

De pas negentienjarige middenvelder maakte bij de Turkse gigant Fenerbahçe grote indruk. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde de frivole Turk al 51 wedstrijden en daarmee wist hij onder meer de aandacht van Ajax op zich te vestigen. Niet Amsterdam, maar Madrid werd de eindbestemming van Güler, daar Real Madrid 20 miljoen aftikte om het toptalent los te weken. Bij de Madrilenen heeft Güler nog een contract tot 2029.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties