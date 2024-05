‘Topclub uit Premier League bereidt bod van 25 miljoen euro op Kadioglu voor’

Ferdi Kadioglu staat mogelijk voor een zomers vertrek bij Fenerbahçe. Volgens het Turkse Fanatik heeft de 24-jarige linksback zich in de kijker gespeeld bij Arsenal.

Naar verluidt zijn the Gunners bereid om een bod van 25 miljoen euro, inclusief bonussen, op de geboren Arnhemmer uit te brengen. Bij Arsenal was Oleksandr Zinchenko het afgelopen seizoen de eerste keus als linksback onder manager Mikel Arteta, terwijl Jakub Kiwior als back-up fungeerde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kadioglu kan terugkijken op een sterk seizoen bij Fenerbahçe. De alleskunner, die in Nederland doorbrak als aanvallende middenvelder maar bij de Gele Kanaries nu voornamelijk als linksback speelt, kwam de afgelopen jaargang tot liefst vijftig officiële duels, waarin hij drie doelpunten en vijf assists noteerde.

Het is zeker niet de eerste keer dat Kadioglu in verband wordt gebracht met een toptransfer. November vorig jaar bracht BILD naar buiten dat hij zich in de kijker zou hebben gespeeld bij Bayern München en Borussia Dortmund.

Dit gerucht werd vervolgens echter ontkracht door Florian Plettenberg. De journalist van Sky Deutschland schreef destijds op X wel dat Kadioglu enorm gewild was, al werden er door de journalist geen specifieke namen van geïnteresseerde clubs genoemd.

Kadioglu speelde ook al vijftien interlands voor de nationale ploeg van Turkije, die zich soeverein wist te plaatsen voor het EK 2024. De verdediger maakte in november zijn eerste treffer door in een gewonnen oefeninterland tegen Duitsland (2-3) de 1-1 voor zijn rekening te nemen.

Fenerbahçe telde in de zomer van 2018 anderhalf miljoen euro neer om Kadioglu van NEC over te nemen. Bij de Turkse topclub ontwikkelde hij zich vervolgens tot vaste basisspeler. In totaal kwam Kadioglu al 198 keer uit voor Fener. Daarin maakte hij 17 doelpunten en fungeerde hij 22 keer als aangever.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties