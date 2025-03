Topclub krijgt dringend advies: 'Haal Kevin De Bruyne deze zomer. Hij maakt je kampioen!'

Kevin De Bruyne beschikt bij Manchester City over een aflopend contract en lijkt de Engelse grootmacht deze zomer te verlaten. De inmiddels 33-jarige spelmaker is reeds in verband gebracht met een overstap naar de Major League Soccer en de Saudi Pro League. De Bruyne wordt nu genoemd als mogelijke aanwinst van een Argentijnse topclub.

Carlos Morete, die River Plate als speler diende in de jaren zeventig en twee interlands voor Argentinië achter zijn naam heeft staan, ziet de Belgische middenvelder graag naar Zuid-Amerika komen. ''River heeft een trainer (Marcelo Gallardo, red.) met hersens. Misschien hebben ze gebeld en weet ik het niet, of het is niet openbaar gemaakt.''

''Waarom heeft niemand het vliegtuig naar Manchester genomen om informatie over De Bruyne op te vragen?'', vraagt Morete zich hardop af in gesprek met River Monumental. ''Hij is 33 jaar oud. Je betaalt hem twintig miljoen euro. Hij is straks transfervrij en dan kijk je of hij beschikbaar is of niet.''

''De Bruyne maakt van jou een kampioen, laat je vechten voor kampioenschappen en lost al je problemen op. Ga zijn fysieke conditie eens checken. Hij is een echte ster en nog niet zo oud. Doe hem een aanbod'', geeft de voormalig aanvaller van River Plate mee aan zijn grote liefde.

''Hij verlaat City met een transfervrije status. Je betaalt hem twintig miljoen euro per jaar en haalt hem binnen. Als je veertien miljoen euro neerlegt voor Miguel Borja of twaalf miljoen euro voor Sebastián Driussi, heb je aardig wat geld uitgegeven. Voor De Bruyne betaal je geen cent en haal je een grote ster binnen. En River is nou niet bepaald gelukkig geweest met aankopen'', is Morete niet onder de indruk van het transferbeleid van de grootmacht uit Buenos Aires.

De toekomst van De Bruyne op clubniveau is nog ongewis. In de Engelse media zijn zelfs al berichten verschenen dat de Belgische middenvelder, die in juni 34 wordt, overweegt om akkoord te gaan met salarisverlaging, om zo deel uit te kunnen blijven maken van de ploeg van manager Pep Guardiola.

De Bruyne staat sinds 2015 onder contract bij Manchester City. Hij veroverde met the Citizens zesmaal de landstitel, twee keer de FA Cup, vijfmaal de League Cup en als absoluut hoogtepunt de Champions League in 2023.