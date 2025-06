Topclub gaat vol strijd aan met FC Barcelona en biedt Williams 12 miljoen per jaar aan

Bayern München geeft niet op in de strijd om Nico Wiliams, zo verzekert journalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland zondag via X. De Duitse kampioen hoopt de begeerde vleugelaanvaller van Athletic Club te kunnen verleiden met een exorbitant jaarsalaris.

Bayern heeft dit weekeinde een niet nader bekend bod neergelegd bij Athletic Club en schotelt Williams een netto jaarsalaris voor van twaalf miljoen euro. Volgens L'Equipe gaat het om een salaris van tien miljoen euro en een bonus van twee miljoen euro.

Naar verluidt is het voor Bayern geen probleem om te voldoen aan de ontsnappingsclausule van 58 miljoen euro in het doorlopende contract van Williams bij Athletic Club. Het is echter de vraag of de buitenspeler daadwerkelijk in de Bundesliga terechtkomt.

Williams lijkt een voorkeur te hebben voor een zomerse transfer richting FC Barcelona. Volgens Marca heeft de Catalaanse grootmacht echter moeite met de vraagprijs van 62 miljoen euro en hoopt men dat Athletic Club akkoord gaat met betaling in termijnen. De Basken hebben echter al duidelijk laten weten dat een dergelijke constructie niet wenselijk is.

Williams staat in ieder geval hoog op het lijstje van Barcelona. Volgens Fabrizio Romano kan hij zeven tot acht miljoen euro per jaar kan opstrijken in het Spotify Camp Nou.

Barça en Athletic Club zijn dus nog in gesprek over de financiële voorwaarden van de deal. Indien alle partijen tot een akkoord komen, gaat Williams tot medio 2031 tekenen in Catalonië.

Bayern houdt er wel rekening mee dat de komst van Williams niet haalbaar is. De grootmacht schaakt op meerdere borden en heeft tevens Rafael Leão (AC Milan) en Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) in het vizier.