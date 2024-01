Topaankoop van 65 miljoen mag PSG na slechts zes maanden alweer verlaten

Er komt mogelijk spoedig een einde aan het verblijf van Gonçalo Ramos bij Paris Saint-Germain. De Portugees staat pas sinds afgelopen zomer onder contract in de Franse hoofdstad, maar volgens L'Equipe mag hij nu alweer vertrekken van zijn club.

De 22-jarige Ramos verdiende in de zomer van 2023 een transfer naar PSG dankzij een ijzersterk seizoen bij Benfica. De spits wist in in 47 wedstrijden 27 keer te scoren en gaf ook nog eens 12 assists. De technische leiding van PSG was overtuigd en klopte aan in Lissabon.

Ramos werd in eerste instantie gehuurd van Benfica, maar de Parijzenaren lieten een koopoptie in het contract van de topschutter opnemen. Deze optie werd in november al gelicht, wat betekende dat PSG 65 miljoen euro moest overmaken naar Portugal.

Ondanks het gebruik maken van de clausule en de hoge transfersom die betaald werd voor Ramos, is het verblijf van de aanvaller bij PSG nog geen onverdeeld succes. Hij kwam vooralsnog negentien keer in actie namens les Rouges-et-Bleus en vond in die optredens slechts vier keer het net.

Volgens L'Equipe is Luis Enrique dan ook niet overtuigd van de kwaliteiten van Ramos en zou de trainer openstaan voor een vertrek van zijn pupil. Enrique is vooral teleurgesteld over hoe Ramos speelt in de grote wedstrijden.

Indien er in de resterende weken van de winterse transferperiode een club zich meldt voor de tienvoudig international van Portugal is een vertrek bespreekbaar, zo klinkt het. Vooralsnog wordt er geen melding gedaan van clubs met interesse in de aanvalsleider.

Ramos doorliep bij Benfica de gehele jeugdopleiding. Hij kwam op twaalfjarige leeftijd binnen bij de club uit Lissabon en werkte zich uiteindelijk op tot het eerste elftal, waarvoor hij in 2020 zijn debuut maakte.

