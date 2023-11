TOP Oss-talent geeft hoop op: ‘Als dat me lukt, krijg ik een miljoen’

Donderdag, 23 november 2023 om 16:30 • Kevin van Buuren • Laatste update: 17:51

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de week een van deze talenten uit. Met deze keer aandacht voor Sven Zitman, de middenvelder van TOP Oss die zijn medespelers op één vlak in ieder geval het nakijken geeft.

Door Labib Bitchou en Kevin van Buuren

Wie de weg van grote talenten schetst, stippelt gestaag de stappen omhoog uit. Terwijl vooruitgang eigenlijk nooit zo werkt. Soms is een stap terug de enige manier om vooruit te komen, weet ook Zitman. Via Feyenoord kwam hij terecht bij PEC Zwolle, dat hem na de promotie naar de Eredivisie liet vertrekken naar TOP Oss. Desondanks droomt het 21-jarige talent nog altijd van het hoogst haalbare. “Ik weet wat ik kan. Ik heb twaalf jaar bij Feyenoord gespeeld. Misschien zijn het steeds stapjes terug, maar daarna wil ik weer twee, drie stappen omhoog. Ik zal mijn uiterste best doen om te behalen wat ik wil”, zegt hij tegenover Voetbalzone.

Als kind leeft Zitman de droom. “Ik begon op mijn vierde bij Excelsior ’20 in Schiedam, daar schoof ik vrij snel door en doorliep ik de jeugd. Toen kwam Feyenoord. Daar heb ik stage gelopen en ben ik aangenomen in de E-top.” In die elftallen laat de Rotterdamse club E-junioren (tegenwoordig Onder 10/11, red.) alvast wennen aan elf tegen elf spelen op een heel veld. “Daarna doorliep ik alle elftallen tot de Onder 21. Het zijn hele mooie herinneringen. Ik vind Feyenoord de mooiste club van Nederland en heb ook met goede voetballers gespeeld, zoals Quilindschy Hartman. Daar heb ik lang mee gespeeld en hij doet het nu goed. Helaas heb ik nooit het eerste gehaald.”

Als jong talent geniet Sven Zitman zijn opleiding bij Feyenoord: 'De mooiste club van Nederland.'

Uiteindelijk maakt PEC Zwolle gebruik van de transfervrije status van de middenvelder. Hij vertrekt in augustus 2022 naar het Oosten. Als jeugdspeler, maar enkele maanden later mag hij zijn eerste contract tekenen. Voormalig Zwolle-directeur Marcel Boudesteyn noemt hem ‘een veelbelovende middenvelder die bij een topclub zijn opleiding genoten heeft’. “Ik had nog nooit in volle stadions gespeeld. Toen kwam ik bij PEC”, vertelt Zitman, nog altijd vol verwondering. “De club was net gedegradeerd uit de Eredivisie. Ik had nooit verwacht dat het stadion in de Keuken Kampioen Divisie zó vol zou zitten. En toen speelde ik daar gewoon. Het zijn mooie supporters van een mooie club. Daar heb ik echt van genoten.”

Ondanks dat hij geen groot aandeel heeft in het promotiejaar, doet de jongeling in elf wedstrijden belangrijke ervaring op. Op de allerlaatste speeldag behaalt hij ook nog eens persoonlijke glorie. Met evenveel punten moeten Heracles (tegen Jong Ajax; 2-0 winst) en Zwolle (tegen Helmond Sport; 3-2 winst) uitmaken wie de kampioen wordt. Dankzij dubbelslagen van seizoensrevelatie Martijn Kaars en PEC-spits Lennart Thy staat het lang 2-2. Het betere doelsaldo van Heracles terzijde, Zwolle heeft minimaal drie punten nodig voor een kans op de titel. In minuut 95 krijgt de club nog een vrije trap. Na matig verwerken van Helmond valt de bal voor het linkerbeen van Zitman, die zonder twijfel binnenschiet. Helaas blijkt het niet genoeg voor de titel.

“Dat was een mooi moment. Het was mijn allereerste goal in het betaald voetbal. Uiteindelijk werd Heracles kampioen en wij promoveerden”, zegt Zitman. Binnen de blauwwitte club heerst teleurstelling, al loopt daartussen één voorzichtige uitzondering. “Iedereen was wel teleurgesteld, maar voor mij persoonlijk... Ik was blij met mijn goal. Het was ook nog eens de winnende. Dus ik had gewoon een lach op mijn gezicht.” Na de promotie verkleint het uitzicht op speeltijd voor Zitman in Zwolle. Al snel wordt duidelijk dat hij in de Keuken Kampioen Divisie actief zal blijven. Zijn volgende bestemming: Oss.

Na het seizoen waarin PEC Zwolle promoveert, blijft Zitman actief in de Keuken Kampioen Divisie.

Daar is technisch directeur Linton Posthumus in ieder geval in zijn nopjes met de transfervrije komst. “Hij is technisch goed onderlegd en in staat om het spel te lezen”, laat hij op de clubwebsite optekenen. Met die kwaliteiten hoopt Zitman van waarde te worden in Brabant. “Ik ben een middenvelder die graag veel aan de bal is. Ik ben goed in de kleine ruimte, speel vanaf de 6 of 8-positie box-to-box en speel altijd naar de goede kleur.” Heeft hij daarin ook een voorbeeld? “Dat is er maar eentje, Frenkie de Jong. We hebben een beetje hetzelfde speltype. Natuurlijk doe ik dat niet zoals Frenkie, maar wat hij heeft kan ik ook wel. Dat mannetje uitspelen. Voor wedstrijden kijk ik ook vaak compilaties van hem, dan probeer ik dat zelf ook op die manier te doen.”

Bij zijn aankondiging in Oss geeft hij aan zich vooral te willen ‘doorontwikkelen’. Ook al blijft zijn Eredivisie-debuut nog even uit, zijn jongensdromen blijven leven. “Natuurlijk droom ik van het hoogst haalbare. Champions League spelen; het Nederlands elftal. Maar realistisch gezien wil ik eerst een vervolgstap maken naar de Eredivisie. Een terugkeer bij Feyenoord? Ja, dat zou mooi zijn. Maar ook dat is nu niet realistisch. Ik moet mijn stinkende best doen en stap voor stap een beetje hoger komen.” Over zijn absolute droomclub hoeft hij niet lang na te denken. “Arsenal. In die tijd met Robin van Persie en Thierry Henry keek ik al veel naar die club. Een mooi stadion, mooie sfeer. Vandaar misschien de clubkleuren waar ik nu in speel? Ja, klopt”, lacht hij.

Om de volgende stap te maken, zit hij voorlopig op zijn plek bij Top Oss. Met zijn kwaliteiten dient hij door te groeien naar een bepalende speler. Toch heeft Oss het erg moeilijk dit seizoen. De club bungelt onderaan de Keuken Kampioen Divisie. “Het draait niet lekker. Maar we blijven onszelf en praten met elkaar over hoe het beter kan.” De middenvelder gelooft dan ook dat het beter zal worden. “Ik denk dat veel hoger kunnen eindigen. Ik zie veel potentie om mij heen. We hebben oudere en jongere spelers. Dat moet wel klikken, maar daar zijn we mee bezig.”

Zijn mooiste herinnering in Oss was direct zijn eerste officiële wedstrijd voor de club. “De 4-1 winst tegen Jong PSV. Ik kwam die week binnen en mocht gelijk starten.” Daarna ging het steeds minder met de club, wat in Oss ook gemerkt wordt aan de lege stoelen in het stadion. “Dat heeft misschien ook met onze prestaties te maken. Het is aan ons om weer beter te presteren en zo meer mensen naar het stadion te krijgen.” Naast de teamprestatie richt Zitman zich ook op zijn persoonlijke doelen. “Ik wil hier zo veel mogelijk wedstrijden spelen. Daarbij moet ik meer rendement halen: meer goals, meer assists.” Interviewer Labib Bitchou plaagt hem met een 'Kaars-weddenschap'. De Helmond-Spits kreeg na zijn veertien goals in het seizoen 2022/23 allerhande witgoed aangeboden. “Als ik veertien goals maak? Dan krijg ik een miljoen. Dat gaat nooit lukken. Voor twee goals wil ik wel een wedje aangaan, dat moet wel lukken, hoop ik!”

'Wat Frenkie kan, dat heb ik ook wel een beetje. Het mannetje uitspelen.'

Waar hij wel veel scoort, is naast het veld. “Ik doe naast het voetballen niet veel. Ik kan ook alleen maar voetballen, hoor”, grapt hij. “Alleen zit ik af en toe op de Playstation. Of ik een beruchte FIFA-speler ben? Ik denk dat ik wel een van de besten ben, ja. Dat kan ik wel zeggen. Genoeg medespelers krijgen Jantjes (3-0 voorsprong na de eerste helft, red.) van mij: Delano Ladan, Ilounga Pata, Enrico Dueñas. Allemaal”, besluit hij met een brede lach. “Hier zullen ze vast niet blij mee zijn.”