Toon Gerbrands werd na vertrek bij PSV gepolst voor ‘interessante functie’

Toon Gerbrands heeft voor het eerst in lange tijd weer eens publiekelijk van zich laten horen. De voormalig algemeen directeur van PSV stapte na zijn vertrek uit het Philips Stadion bewust uit de schijnwerpers. Voor het Eindhovens Dagblad maakt hij vanwege de feestdagen een uitzondering.

"Het is me nooit om aandacht te doen geweest en er is altijd wel iemand anders die commentaar wil geven over voetbal", vertelt Gerbrands. "En bovendien, het gaat met PSV prima nu toch? Ik zit in ongeveer driekwart van de thuiswedstrijden op de tribune in het Philips Stadion en geniet als gewone supporter enorm van deze periode."

Gerbrands was jarenlang actief als volleyballer, zowel in de Eredivisie als de Eerste Divisie. Na zijn actieve loopbaan werd hij directeur van schaatsploeg DSB en was hij algemeen directeur bij AZ en PSV. Momenteel adviseert hij NAC Breda over de nieuw op te zetten organisatie.

"Bij NAC ben ik waarschijnlijk nog een korte periode, maar er is meer waar ik tijd voor heb. Ik coach op dit moment meerdere topmensen uit het bedrijfsleven, die vraagstukken op het gebied van leiderschap met me doornemen. En soms ook heel persoonlijke situaties", vertelt Gerbrands.

Ook lag er een andere klus in het verschiet. "Ik werd benaderd voor een interessante functie bij de Nederlandse Sportraad, maar ik moest eerst een gesprek met tien mensen voeren. Dat ga ik dus niet meer doen. Het is prima om met twee of drie mensen een keer te gaan praten, maar met zijn tienen kun je toch geen eerste oriëntatie doen?"

Voor het bekende 'zwarte gat' heeft Gerbrands nooit gevreesd. "Wel heb ik me goed voorbereid op wat zou komen. Ik heb met een aantal ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven gesproken over de periode na het afscheid als PSV-directeur. Jan Hommen (oud-Philips, red.) raadde me aan nieuwsgierig te blijven, documentaires te bekijken en vaktijdschriften te blijven raadplegen."

