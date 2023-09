Tom Egbers pakt werk als presentator weer op en toont zich in openbaar

Woensdag, 6 september 2023 om 13:13 • Laatste update: 13:16

Tom Egbers heeft zich voor het eerst sinds lange tijd weer in het openbaar laten zien als presentator. Dinsdagavond presenteerde de Almeloër een Businessclub avond bij Heracles, de club waar hij van jongs af aan fan van is. Egbers werd eerder dit jaar op non-actief gezet door de NOS na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

In maart publiceerde de Volkskrant een grootschalig onderzoek naar misstanden op de redactie van NOS Sport. Daarin kwam onder meer naar voren dat Egbers zich volgens diverse medewerkers van de redactie schuldig zou hebben gemaakt aan pestgedrag en intimidatie. Daarnaast had Egbers een drie jaar durende affaire met zijn veel jongere (ex-)collega.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tom Egbers dinsdagavond op de sponsoravond van Heracles Almelo

Als gevolg van de publicatie haalde de NOS Egbers van de buis. De presentator was onder meer te zien in de uitzendingen van NOS Studio Sport Eredivisie. De omroep gaf in maart aan dat Egbers ‘rust wilde bieden aan de redactie en het programma’. Privé schreef in mei dat de 65-jarige presentator definitief niet zou terugkeren en dat er werd toegewerkt naar een vroegtijdig pensioen. Daarover is echter nog niets bekend.

Reactie Heracles

Heracles zag geen reden om Egbers niet te vragen voor de speciale sponsoravond. "Onze sponsors waren vol lof", aldus commercieel directeur Tom Uitzetter tegenover TC Tubantia. "Tom is een echte clubman en speelde met een kwinkslag in op de situatie. Verder staat die kwestie buiten ons. We zijn blij met onze zeventig nieuwe sponsoren en ook het feit dat we een record aantal seizoenkaarten hebben verkocht, vervult ons met trots."

Egbers had tijdens de sponsoravond de verantwoordelijkheid over de presentatie van de spelers en de technische staf, die hij kort onderwierp aan een vraaggesprekje. TC Tubantia heeft Egbers zelf niet gesproken. Uitzetter: "Wat er tussen Tom en de NOS speelt, daar kunnen wij ons als club niet mee bemoeien. Wij hebben met Tom een echte Heraclied en een prima presentator voor onze businessclub-avond gevonden."