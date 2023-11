‘Toenemende onrust: deel kleedkamer keert zich tegen Ten Hag’

Donderdag, 2 november 2023 om 12:57 • Mart Oude Nijeweeme

Erik ten Hag ligt zwaar onder vuur bij Manchester United. De Nederlander ging woensdag opnieuw onderuit met zijn ploeg en is snel gebaat bij goede resultaten om het vertrouwen terug te winnen. De Manchester Evening News, doorgaans goed geïnformeerd als het over United gaat, schrijft dat sommige spelers beginnen te twijfelen aan Ten Hag.

"Bronnen in de kleedkamer hebben gezegd dat de twijfels over het management van Ten Hag toenemen", schrijft de Manchester Evening News. "Ook heerst er onder bepaalde spelers een sluimerende wrok jegens teamgenoten. Men is niet overtuigd van de algemene koers van de club."

In september schreef het lokale dagblad al dat spelers van United moe werden van de kritiek van Ten Hag en enkele van zijn tactische aanpassingen. Ook zou Ten Hag sommige spelers nadrukkelijk in bescherming nemen, terwijl hij anderen affakkelt, zonder daarbij in te gaan op namen.

Volgens The Athletic zijn er genoeg verzachtende omstandigheden te noemen voor Ten Hag. Zo gaat United gebukt onder een blessuregolf, zorgen privékwesties voor ruis en bestaat er veel onzekerheid over het eigenaarschap van de club, specifiek het management van de voetbaltak.

Ten Hag weigert echter om een van deze redenen als excuus te gebruiken voor de tegenvallende resultaten. Hoewel de druk op de Nederlander toeneemt, verwacht men in Engeland niet dat hij snel ontslagen zal worden. The Athletic schrijft dat er 'geen aanwijzingen zijn' dat United Ten Hag uit zijn functie wil ontheven.

Een van de redenen zou zijn dat de club Ten Hag een recordbedrag verschuldigd is bij een vroegtijdige breuk. De voormalige Ajax-trainer heeft nog een contract tot medio 2025 en heeft recht op het restant van zijn salaris, wat neerkomt op 15 miljoen pond (omgerekend 17 miljoen euro).

United heeft dit seizoen acht van de vijftien officiële wedstrijden verloren. Het is voor het eerst sinds oktober 1962 dat de club in drie opeenvolgende thuisnederlagen drie tegentreffers moet slikken. Vorige maand bleken Galatasaray (2-3) en Manchester City (0-3) al te sterk op Old Trafford.