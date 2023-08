‘Toekomstige linksback van Oranje’ gesignaleerd: ‘Hij doet alles goed’

Zondag, 13 augustus 2023 om 20:32

Sander Westerveld is onder de indruk van de ontwikkeling van Ian Maatsen. Het jeugdproduct van Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV maakte zondagmiddag zijn Premier League-debuut bij Chelsea in de topper tegen Liverpool (1-1) en zou volgens de analist van Viaplay in de toekomst de linksbackpositie in het Nederlands elftal kunnen opvullen.

Maatsen werd tien jaar geleden weggestuurd uit de jeugdopleiding van Feyenoord omdat hij naar verluidt te klein zou zijn. Via Sparta en PSV kwam hij in 2018 bij Chelsea terecht. De Londense grootmacht verhuurde hem achtereenvolgens aan Charlton Athletic, Coventry City en Burnley, maar lijkt hem dit seizoen meer speeltijd te gunnen. Tegen Liverpool mocht hij voor het eerst aantreden op het hoogste niveau in Engeland.

Heel lang kreeg Maatsen niet om zich te bewijzen. De vleugelverdediger kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen voor Carney Chukwuemeka, maar kwam amper in het spel voor. Westerveld is desondanks te spreken over de Nederlander. "Ik denk wel dat hij een potentiële linksback voor Oranje kan worden. Ik heb hem meegemaakt tijdens het WK Onder 18 in Brazilië, waar ik keeperstrainer was. Hij was toen een van de spelers waaraan je kon zien dat ze zouden gaan doorbreken."

Maatsen maakte tijdens het jeugd-WK een 'volwassen' en 'serieuze' indruk op Westerveld. "Hij was een van de betere spelers op het toernooi", weet de oud-doelman nog. "Toen speelde hij ook al voor Chelsea. Nu heeft hij alleen maar meer ervaring opgedaan in de Championship. Overal waar hij heeft gespeeld heeft hij het goed gedaan. Hij is ook overal met een goed gevoel weggegaan. Nu pakt hij zijn kans, hij doet eigenlijk alles goed."