Toekomst van Ajax-speler nog onduidelijk: 'Na het seizoen gaan we alles op een rijtje zetten'

Julian Rijkhoff zit niet in zijn beste fase bij Jong Ajax. De twintigjarige spits scoorde in de laatste tien competitiewedstrijden slechts één keer en ziet dat de Amsterdamse beloftenploeg het moeilijk heeft in de Keuken Kampioen Divisie. In gesprek met Voetbal International gaat hij in op zijn toekomst en perspectief bij Ajax.

Rijkhoff zat dit seizoen vijf keer bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. Slechts één keer mocht hij invallen: eind juli in eigen huis tegen Vojvodina.

Rijkhoff ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam en weet nog niet wat het plan is van Ajax. “Ik wil eerst het seizoen goed afmaken. We hebben nog zes wedstrijden en dan gaan we alles eens op een rijtje zetten”, begint de linkspoot in gesprek met VI.

“Ik ben contractspeler van Ajax, dus ik wil eerst eens horen hoe de club ernaar kijkt en wat de plannen zijn. Pas dan wil ik nadenken over wat voor mij het beste is.” Rijkhoff sluit een (tijdelijk) vertrek niet op voorhand uit. “Misschien is de stap naar een seniorenelftal wel goed, maar ik ben er nog niet uit.”

Rijkhoff snapt dat hij dit seizoen niet vaker bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht zat. “Ik zat er voor het laatst bij tegen Eintracht Frankfurt, daarna niet meer inderdaad. Ik moet het zelf verdienen, de prestaties van de laatste weken geven daar geen aanleiding voor.”

“Ik moet het momenteel bij Jong Ajax laten zien en dat gaat wat lastiger dan ik had gehoopt, maar ik werk hard en houd het hoofd omhoog. Ik wil lekker voetballen en goals maken. Vooral dat laatste, ik ben en blijf een spits natuurlijk”, aldus de aanvalsleider.

Rijkhoff heeft tot dusver elf officiële optredens namens de hoofdmacht van Ajax op zijn naam staan. Daarin wist hij niet te scoren of een assist af te leveren. De teller staat dit seizoen na 24 wedstrijden op 9 doelpunten en 1 assist namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.