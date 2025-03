Toekomst Antoine Griezmann lijkt vast te staan: clublegende gaat allesbepalend gesprek aan met Atlético Madrid

Het heeft er alle schijn van dat Antoine Griezmann (33) aan zijn laatste maanden bezig is bij Atlético Madrid. De clubtopscorer aller tijden van los Colchoneros gaat deze maand in gesprek met de clubleiding, die iedere wens van de Fransman wil respecteren.

Griezmann heeft er de afgelopen jaren geen geheim van gemaakt dat hij zijn carrière ooit wil vervolgen in de Verenigde Staten, het land dat hem en zijn familie aantrekt. Relevo weet dat er in de maand maart een ontmoeting zal plaatsvinden tussen Atlético en Griezmann.

Volgens journalist Matteo Moretto zal dat gesprek 'negentig procent van de toekomst van Griezmann bepalen'. Het lijkt er sterk op dat Griezmann het Europese voetbal achter zich zal laten, voornamelijk vanwege familieomstandigheden.

"De relatie tussen Antoine Griezmann en Atlético de Madrid reikt verder dan het voetbalveld en raakt ook het hart: het respect tussen de partijen is oneindig en wederzijds", omschrijft Moretto de uitstekende band tussen club en speler.

"Atlético zal geen enkel obstakel opwerpen bij de keuze van de speler, die op zijn beurt alles zal geven voor het rood-witte shirt tot het laatste moment en tot de laatste kans om een titel te winnen."

Het Amerikaanse team dat momenteel het meest concreet in de markt is voor Griezmann, is Los Angeles FC. Bij die club staan Griezmanns landgenoten Hugo Lloris en Olivier Giroud all onder contract.

Griezmann is zelfs al in vergevorderde onderhandelingen beland met LAFC. "Maar eerst moeten de laatste formele stappen met Atlético worden gezet om de overgang van de Fransman te bevestigen", schrijft Relevo.

Griezmann heeft een contract tot medio 2026 in het Metropolitano, maar het heeft er dus alle schijn van dat hij zijn contract niet uitdient. Griezmann geldt hoe dan ook als een absolute clublegende van Atleti. De Kleine Prins is met 197 goals de topscorer aller tijden van Atlético.