Toch nog kans dat Ajax naar het WK voor clubs gaat? FIFA trapt deelnemer uit het toernooi

De FIFA heeft Club Léon uit het WK voor clubs gegooid, zo weet Martyn Ziegler vrijdag te melden. De journalist van The Times schrijft dat de bond nog over een vervangende club gaat beslissen.

Club Léon heeft de reglementen van de FIFA overtreden. De club heeft namelijk artikel 10 paragraaf 1 overtreden. Daarin staat dat clubs die deelnemen aan het WK voor clubs niet dezelfde eigenaar mogen hebben.

Nu is het echter zo dat Club Léon en CF Pachuca, een andere Mexicaanse club die zich heeft geplaatst voor het toernooi, dezelfde eigenaar hebben. De FIFA Appeal Committee heeft besloten om Léon uit het toernooi te gooien.

De situatie werd onder de aandacht gebracht door het Costa Ricaanse Deportiva Alajuelense, dat in 2023 de Central American Cup won, hetzelfde jaar dat León tot kampioen werd gekroond van de CONCACAF Champions Cup.

In dat jaar was het de Mexicaanse club die naar het jaarlijks georganiseerde WK voor clubs ging, ten koste van de Costa Ricanen. Zij geloven dat ze recht hebben op compensatie voor het missen van het evenement.

Club Léon is nu dus uit het toernooi getrapt, maar of Deportiva Alajuelense daarvoor in de plaats komt, is nog maar de vraag. Op X speculeren gebruikers dat de FIFA deze mogelijkheid gaat benutten om Lionel Messi of Cristiano Ronaldo met respectievelijk Inter Miami of Al-Nassr nog een keer op het hoogste niveau te laten spelen.

Mocht de FIFA besluiten om een extra Europese club in te schrijven, dan rinkelt de kassa in Amsterdam. Momenteel doen er twaalf Europese clubs mee aan het toernooi dat 14 juni 2025 van start gaat. Ajax was echter dertiende op de lijst, al kan de FIFA er ook voor besluiten om de winnaar van de Champions League of Europa League in te schrijven. Deelnemers ontvangen een startbedrag van vijftig miljoen euro.

Voor voormalig PSV’er Andrés Guardado is het bericht van de FIFA extra zuur. De Mexicaan kwam speciaal terug van zijn voetbalpensioen om op het prestigieuze toernooi te spelen.