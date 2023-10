Toch nog goed blessurenieuws voor Koeman: aanvaller lijkt op tijd fit

Donderdag, 5 oktober 2023 om 13:21 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:24

Ronald Koeman kan tijdens de aankomende interlands van Oranje gewoon een beroep doen op Wout Weghorst. De aanvaller van TSG Hoffenheim moest het laatste duel in de competitie tegen Borussia Dortmund (1-3 verlies) aan zich voorbij laten gaan met een onbekende blessure, maar hij is komende speelronde weer beschikbaar volgens zijn trainer.

De ploeg van Pellegrino Matarazzo neemt het dan op tegen Werder Bremen en kan dus weer een beroep doen op Weghorst. Hoffenheim heeft niet bekend gemaakt met wat voor kwetsuur de boomlange spits kampte, maar de blessure is in ieder geval snel verholpen.

Het vlotte herstel van Weghorst betekent goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman. Door verschillende blessures lieten eerder Memphis Depay en Cody Gakpo al aan de oefenmeester weten dat zij niet beschikbaar zijn voor de aankomende interlandperiode, waardoor de spoeling in de spits dun is voor Koeman.

Naast Weghorst zijn er nog enkele andere namen in de voorselectie van Oranje die de rol van nummer negen kunnen vervullen. Zo kan Koeman ook kiezen voor Borussia Dortmund-aanvaller Donyell Malen en Ajacied Brian Brobbey.

Bij het NOS-programma Studio Voetbal werd eerder deze week nog geopperd dat laatstgenoemde de kans zou moeten krijgen in de punt van de aanval bij het Nederlands elftal. “Wat mij met name aan hem bevalt is zijn balvastheid”, zei Pierre van Hooijdonk bijvoorbeeld. “Tegen Frankrijk zal je vast veel onder druk komen te staan, dan is het wel fijn is om een spits te hebben die zo moeilijk van de bal te krijgen is."

Oranje neemt het in de volgende interlands in eigen huis op tegen Frankrijk (13 oktober), alvorens het drie dagen later in en tegen Griekenland moet aantreden. Eerder werd in de strijd om kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland drie keer gewonnen en eenmaal verloren, waardoor Nederland zichzelf terugvindt op de tweede plaats in de groep. Die positie zou aan het einde van de rit directe plaatsing voor het EK betekenen.

Naast Memphis en Gakpo kan Koemen geen beroep doen op Frenkie de Jong en ook Matthijs de Ligt moet waarschijnlijk verstek laten gaan tijdens de komende interlandperiode. De verdediger van Bayern München kampt met een knieblessure, terwijl De Jong last heeft van een enkelkwetsuur.