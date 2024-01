Toch nog beren op de weg? 'Al-Ettifaq laat Henderson in januari niet gaan’

In de strijd om de handtekening van Jordan Henderson moet Ajax nog één laatste obstakel zien te overwinnen. Volgens de Daily Mail is zijn werkgever, Al-Ettifaq, namelijk geenszins van plan om de Engelsman in januari te laten vertrekken.

De Saudische club heeft vooralsnog geweigerd om een prijskaartje om de nek van Henderson te hangen. Dat heeft alles te maken met het feit dat de club er simpelweg niet aan moet denken om zijn speler van de hand te doen.

De club vecht hard om Henderson binnen de gelederen te houden, schrijft het Engelse medium. "Het idee dat Al-Ettifaq zonder ook maar een krimp te geven Henderson zou laten gaan, was nooit realistisch."

"Ze hebben totaal geen interesse om zaken te doen, nu niet en in heel januari niet." Het mislopen van Henderson zou voor Ajax, die zo hard op zoek zijn naar ervaring, een fikse aderlating zijn.

"Henderson is zondag naar Adu Dhabi gevlogen om zich aan te sluiten bij het trainingskamp van zijn ploeggenoten. Daar zullen verantwoordelijken binnen de club hem mededelen dat zij met geen enkele club zaken zullen doen in januari", schrijft de Daily Mail.

Trainer John van 't Schip bevestigde rondom het duel met Go Ahead Eagles (2-3 winst) dat Ajax serieus in gesprek was met het kamp van Henderson. "Ze zijn aan het praten. Hij moet nog wel dingen regelen in Saudi-Arabië. Meer kan ik er niet over zeggen."

Zo is het verhaal rondom Henderson inmiddels een ware achtbaan geworden. Ajax lag op pole position, zag Juventus zich melden - en naar verluidt weer afhaken - en moet nu Al-Ittihad er dus van overtuigen om zijn ster te laten gaan.

Tegen welke prijs dat moet gebeuren, is dus niet bekend. Ajax zou financieel wel bereid zijn ver te gaan, schreef Voetbal International al eerder. Al-Ettifaq nam de Engelsman in de zomer nog voor veertien miljoen euro over van Liverpool.

