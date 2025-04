Toch geen Real Madrid voor Dean Huijsen? Vijf Premier League-clubs nemen contact op

Dean Huijsen vertrekt deze zomer zo goed als zeker bij Bournemouth, zo meldt de goed ingevoerde Engelse journalist Ben Jacobs van GiveMeSport dinsdag. De centrumverdediger kan de nummer acht in de Premier League vanwege een speciale clausule in zijn doorlopende contract tussentijds verlaten voor 60 miljoen euro. De clubs staan inmiddels in de rij voor Huijsen.

Volgens Jacobs is Huijsen door zijn sterke optredens voor Bournemouth op de radar verschenen van Liverpool, Chelsea, Arsenal, Newcastle United en Tottenham Hotspur, die allemaal contact hebben gezocht met het management van de mandekker. Met name Liverpool en Chelsea zouden de pas twintigjarige verdediger hoog op hun lijstje hebben staan.

Liverpool zoekt een opvolger voor de lange termijn van Virgil van Dijk, die in principe tot medio 2027 aan de koploper in de Premier League verbonden blijft. De filosofie van the Reds is dat Huijsen ervaring kan opdoen naast de speler die hij uiteindelijk moet vervangen.

Het lijkt erop dat Huijsen behouden blijft voor de Premier League, mocht hij Bournemouth na dit seizoen de rug toekeren. Bayern München en Real Madrid houden de talentvolle verdediger eveneens in de gaten. Bayern zou al hebben gesproken met vader Donny, die de zaken van zijn zoon behartigt.

Real Madrid lijkt de droombestemming te zijn van Huijsen, die in Spanje opgroeide en inmiddels international is bij de regerend Europees kampioen. Het is echter de vraag of de grootmacht een bod neerlegt in Bournemouth, daar het binnenhalen van Trent Alexander-Arnold prioriteit heeft.

Huijsen speelde eerder voor Juventus en AS Roma en is sinds vorig jaar zomer verbonden aan Bournemouth. De teller in zijn debuutseizoen in het Vitality Stadium staat op dertig duels in alle competities. Zijn contract bij the Cherries loopt nog vijf jaar door.

De begeerde verdediger speelde maandag 90 minuten tegen Fulham, dat dankzij een goal in de openingsminuut van Antoine Semenyo met 1-0 werd verslagen. Huijsen vormde achterin een duo met voormalig Feyenoorder Marcos Senesi.