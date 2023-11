Titelstrijd ook bij Oranje onderwerp van gesprek: ‘Joey en Jerdy denken...’

Woensdag, 22 november 2023 om 10:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:21

Quilindschy Hartman denkt een goede kans te maken op een basisplaats tijdens het EK, zo zei hij dinsdagavond na afloop van Gibraltar - Nederland (0-6) voor de camera van SBS. De verdediger van Feyenoord geniet het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman en is niet van plan zijn plek nog af te staan.

Hartman proefde in Faro een ander sfeertje dan in De Kuip. "Er zaten een paar Feyenoord-fans op de eerste rij die Feyenoord-liedjes zongen, dat was hetzelfde, maar verder waren er niet heel veel mensen. Maar ik ben eraan gewend. Een half jaar geleden speelde ik nog op lege sportparken."

Dat het hard gaat met de carrière van Hartman, kan de linksback alleen maar beamen. "Ik zat te denken: ik heb nu mijn vierde interland gespeeld. Ja, het is hard gegaan. Nu we ons hebben geplaatst voor het EK ben ik wel een beetje trots op mezelf. Ik probeer ervan te genieten, maar dat is moeilijk. De wedstrijden volgen elkaar snel op."

"Het was een saaie wedstrijd, maar ik denk dat we er het beste van hebben gemaakt", vervolgt Hartman. "We hebben geprobeerd om aan te vallen en diep te gaan. 6-0 is prima, denk ik. We wilden het natuurlijk goed afronden, zeker omdat het de laatste interland van het jaar is. Je wil met een positief gevoel naar huis."

Hartman ziet zijn toekomst bij Oranje rooskleurig tegemoet. "Ik heb nu vier keer gespeeld en vier keer in de basis. Dat is goed. Er zijn ook niet heel veel jongens op mijn positie. Misschien komen er nog wat jongens terug, zoals Tyrell (Malacia, red.) en Nathan (Aké, red.). Ik moet echt wel vechten voor mijn plek, maar ik denk dat ik op de goede weg ben."

De linkervleugelverdediger acht de kans groot dat hij volgend jaar zomer in Duitsland een van de basisspelers is. "Als ik zo doorga, ook op Champions League-niveau met Feyenoord, heb ik goede hoop. Ik heb in ieder geval bewezen dat ik kan spelen op dit niveau. Ik ga er zeker voor om op het EK te spelen."

Tot slot wordt Hartman gevraagd naar de titelstrijd. "Joey (Veerman, red.) en Jerdy (Schouten, red.) denken dat ze er al zijn, dus dat is alleen maar goed", aldus Hartman. "Zij denken er vrij makkelijk over. Ik heb al gezegd dat het verschil vier is als ze volgende week naar De Kuip komen. Dan brengen wij het terug naar één. Als we geen vertrouwen hebben, kunnen we beter stoppen."

PSV gaat aanstaande zaterdag op bezoek bij FC Twente, om het vervolgens midweeks op te nemen tegen Sevilla in de Champions League. Volgende week zondag is in Rotterdam de topper tussen Feyenoord en PSV. De Rotterdammers spelen tussentijds tegen Excelsior en Atlético Madrid.