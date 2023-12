Tindall zorgt met kerstwens en vreemde knipoog vanuit ziekenhuis voor verbazing

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de omstreden kerstboodschap van assistent-manager van Newcastle United Jason Tindall.

De kerstboodschap van Jason Tindall heeft bij sommigen voor verbazing gezorgd. In een video van Newcastle United brengt hij een goedbedoelde kerstwens uit vanuit een ziekenhuis in de regio. Toch vallen zijn woorden niet helemaal goed bij meerdere X-gebruikers. “Ik wens alle Geordie’s en Newcastle-fans op de wereld prettige kerstdagen. En hopelijk is het niet jullie laatste Kerstmis”, zo luiden de teksten van Tindall, die zijn bericht met een knipoog besluit.

“Tindall moet echt zo snel mogelijk onderzocht worden”, reageert iemand onder de video van Newcastle. “Hopelijk is het niet jullie laatste Kerstmis zeggen vanuit een ziekenhuis is echt crazy”, stelt een ander.

Saying ‘hopefully it’s not your last Christmas’ and winking outside a hospital is crazy ?? https://t.co/zgx61h8Toj — Billie (@Billie_T) December 25, 2023

Investigate Jason tindall ASAP ?????? — The Transfer Insider (@Transferintel) December 25, 2023

What the actual fuck — Rich (@rich_atkins) December 25, 2023

Minus 10 points for this. Assistant manager making fun of sick people in hospital. I’m a Sunderland fan now. Fuck your Saudi owners. — Crypto Pluto (@alertforbitcoin) December 25, 2023

