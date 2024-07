Timon Wellenreuther voorkomt op laatste moment serieus ongeluk met golfkarretje op trainingskamp Feyenoord

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther, die op de valreep een ongeluk met een golfkarretje weet te voorkomen.

Feyenoord was de afgelopen week in het Oostenrijkse Saalfelden voor een trainingskamp. Zondag deelde de club een video met een terugblik daarop.

In die video is onder meer te zien dat Wellenreuther op de valreep een ongeluk met een golfkarretje kan voorkomen. Met Thomas Beelen naast hem lijkt hij met een flinke snelheid rond te rijden, terwijl Ondrej Lingr en Luka Ivanusec op de achterkant van het golfkarretje staan.

Op een gegeven moment stappen Lingr en Ivanusec af, om verder te lopen. Het golfkarretje staat op dat moment op een helling, en begint langzaam - maar steeds sneller - achteruit te rijden.

Wellenreuther, die achter het stuur zit, probeert het golfkarretje te stoppen, maar dat lukt niet. Beelen wil daarom snel uitstappen.

Uiteindelijk komt het golfkarretje, met flink wat moeite, tot stilstand. Wellenreuther, die daarmee net op tijd voorkwam dat het karretje hard tegen een laag hek met daarachter een huis aan zou rijden, vraagt zich vervolgens scheldend af wat er misging.

Inmiddels hebben de Rotterdammers Oostenrijk overigens verlaten en ingeruild voor Portugal. Zondagavond om 21:00 uur speelt Feyenoord in Lissabon namelijk een oefenduel met Benfica.

