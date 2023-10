Timber onthult geheim achter zijn opmars bij Feyenoord: ‘Daar gaat het om’

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 10:54 • Wessel Antes • Laatste update: 10:59

Quinten Timber is lovend over de faciliteiten en handvatten die hij bij Feyenoord krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Dat laat de 22-jarige middenvelder weten in gesprek met de NOS. Lang leek het erop dat Timber op de bank zou belanden door de komst van miljoenenaanwinst Ramiz Zerrouki, maar de Utrechter gaf niet op en is bijna niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Arne Slot.

Timber is tevreden over zijn huidige situatie. “Ik ben persoonlijk wel goed begonnen. Als team zijn we dat ook. De eerste twee wedstrijden waren niet heel goed, maar daarna zijn we beter gaan spelen. Daar ben ik wel blij mee.”

In de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1) moest Timber Zerrouki voor zich dulden, maar inmiddels heeft hij zijn plek gevonden naast Mats Wieffer. Die combinatie werkt goed. “Uiteindelijk is dat trainingsuren maken en wedstrijden samen spelen. En dan elkaar beter begrijpen. Dan word je steeds beter.”

Breakfast Club

Toch concludeert Timber dat er een geheim zit achter zijn ontwikkeling bij Feyenoord. Met name fysiek heeft hij stappen gemaakt, door zich aan te melden bij de zogeheten Breakfast Club. “Dat is een groepje jongens, een best wel een grote groep inmiddels, dat voor het ontbijt al in de gym zit. En die trainen dingen waar ze beter in willen worden.”

“Voor elke speler is dat anders”, gaat Timber verder. “Ik doe best veel oefeningen voor mijn rug, mijn buikspieren en mijn voeten, waaraan ik blessures heb gehad. Je merkt wel dat je sterker wordt. En je hebt voor het ontbijt toch al die oefeningen gedaan die je normaal niet zou doen.”

De Breakfast Club is niet verplicht, al is het volgens Timber wel licht verslavend. “Als je andere jongens bezig ziet, dan wil je ook mee en wil je de beste zijn. We trekken elkaar daarin mee. Je wordt beter en krijgt een band samen. Als je dat elke ochtend doet, word je steeds een procentje beter. Daar gaat het om.”

Timber kwam dit seizoen in elf officiële wedstrijden in actie voor Feyenoord. Scoren deed hij een keer, tijdens de thuiswedstrijd tegen Almere City (6-1 winst). Daarnaast leverde de rechtspoot vier assists af. Volgens Transfermarkt is de waarde van Timber sinds juni met 4 miljoen euro gestegen. De jeugdinternational van Nederland wordt getaxeerd op 12 miljoen euro.