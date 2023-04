Timber maakt rentree voor Feyenoord tijdens gewonnen oefenduel op Varkenoord

Zaterdag, 29 april 2023 om 14:56 • Noel Korteweg

Quinten Timber heeft zaterdagmiddag na twee maanden blessureleed zijn rentree gemaakt voor Feyenoord. De middenvelder maakte minuten op Varkenoord in het gewonnen oefenduel met Oud-Heverlee Leuven (5-3). Santiago Giménez (twee), Sebastian Szymanski, Danilo Pereira da Silva en Mohamed Taabouni maakten de doelpunten voor de Rotterdammers.

Het is niet voor het eerst dat Arne Slot een oefenwedstrijd inplant buiten de officiële duels om om zo zijn spelers fit en scherp te houden. De oefenmeester van Feyenoord koos voor de gebruikelijke namen aan de aftrap, hoewel Gernot Trauner nog ontbrak nadat hij vorige week tegen FC Utrecht (3-1 winst) ziek was. Voorin kreeg Igor Paixão de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh.

Feyenoord kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand nadat het een corner niet goed kon wegwerken en zo Dylan Ouedraogo in de gelegenheid stelde om van dichtbij binnen te werken: 0-1. Lang duurde die voorsprong echter niet voor de Belgen, aangezien Giménez in de daaropvolgende aanval gelijkmaakte na een assist van Paixão: 1-1. De tweede Rotterdamse treffer kwam op naam van Szymanski, die binnenschoot nadat Gimenez geen controle over de bal kreeg: 2-1. Even daarna profiteerde Mousa Al-Tamari van balverlies aan de kant van Feyenoord.

De aanvaller kon daarna meegeven aan Louis Patris, die achter Justin Bijlow raak schoot: 2-2. Al-Tamari was vervolgens zelf verantwoordelijk voor de 2-3 dankzij een goede vrije trap. De Rotterdammers zetten nog voor rust de gelijkmaker op het bord na goed werk van Szymanski, die niet zelfzuchtig was en Giménez zijn tweede van de middag liet maken: 3-3. Slot wisselde, behalve Marcus Pedersen, zijn volledige elftal in de rust en liet Timber daardoor zijn rentree op het middenveld maken. Het waren Danilo en Taabouni die in het tweede bedrijf de eindstand op het bord zetten: 5-3.