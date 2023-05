‘Timber is een goede speler, maar loopt met een stel vuilnismannen om zich heen’

Dinsdag, 2 mei 2023 om 11:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:18

Marco van Basten voelt mee met Jurriën Timber. Volgens de analist is het voor de verdediger van Ajax lastig om zich te onderscheiden in een elftal dat voor de rest voornamelijk uit 'een stel vuilnismannen' bestaat. Van Basten was tijdens een uitzending van Rondo dus goed te spreken over Timber, maar liet zich kritisch uit over Brian Brobbey en Devyne Rensch.

“Ik zat te kijken naar Ajax en ik dacht: je moet een verdomd goede voetballer zijn om uit te blinken bij Ajax”, zei Van Basten over de door de Amsterdammers verloren bekerfinale. PSV was na een strafschoppenreeks te sterk voor de ploeg van trainer John Heitinga, waardoor Ajax in een uiterst teleurstellend seizoen geen enkele prijs wist te winnen.

Volgens Van Basten is het bijna niet mogelijk om er in het huidige elftal van Ajax in positieve zin bovenuit te springen. De oud-spits heeft vooral te doen met Timber. “Je wordt door niets en niemand geholpen. Iemand als Timber is een goede speler, maar die loopt met een stel vuilnismannen om zich heen, waardoor hij geen normale bal meer afgespeeld krijgt. De rechtsback, de linksback, de keeper of wat voor hem loopt: het is heel moeilijk voetballen, hoor.”

Onder anderen het spel van Brobbey en Rensch kon Van Basten tijdens de bekerfinale niet bekoren. Brobbey liet na rust na om de Amsterdammers tijdens de bekerfinale op 0-2 te zetten. Na het uitspelen van doelman Joël Drommel schoot hij op de paal en kwam PSV terug in de wedstrijd. “Zijn techniek is dusdanig matig dat hij dit soort kansen mist”, zei Van Basten, die Rensch in de fout zag gaan bij de 1-1 van Thorgan Hazard. “Die Rensch is natuurlijk ook een snurker eerste klas, die glijdt weer uit. Als hij niet uitglijdt, blokt hij die bal van Hazard gewoon.”