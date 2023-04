Timber bezig aan laatste duels voor Ajax: ‘Een transfer komt steeds dichterbij’

Zaterdag, 29 april 2023 om 06:50 • Wessel Antes • Laatste update: 06:53

Jurriën Timber is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste wedstrijden voor Ajax, zo zegt de 21-jarige verdediger in gesprek met De Telegraaf. Hoewel de vijftienvoudig international het liefst niet over een transfer praat, krijgt journalist Mike Verweij toch behoorlijk wat informatie los bij de mandekker. “Er is veel concrete interesse en ik heb afspraken met Ajax gemaakt”, stelt Timber. In de Johan Cruijff ArenA ligt de rechtspoot nog tot medio 2025 vast.

Vragen over zijn toekomst ontwijkt Timber het liefst. “Ik ben heel erg bezig met het nu, omdat ik weet hoe belangrijk de komende weken voor de club en het team zijn.” Toch kan Timber er niet omheen. “Een transfer komt wel steeds dichterbij, zeg maar. Er is veel concrete interesse en ik heb afspraken met Ajax gemaakt. Vorig jaar heeft Ajax me gevraagd nog minimaal één seizoen te blijven en mijn contract te verlengen. Als clubjongen heb ik dat met liefde gedaan en na het seizoen bekijken we de situatie opnieuw.” Timber staat naar verluidt al langere tijd op het wensenlijstje van manager Erik ten Hag bij Manchester United.

Voetballen in een topcompetitie ziet Timber wel zitten. “Bij het Nederlands elftal spreek ik veel met jongens die in het buitenland voetballen. Die stap wil ik ooit ook maken. Maar wanneer dat is, hoor je uiteindelijk wel en gebeurt in samenspraak met Ajax. Ik zit sowieso nog goed hier en heb geen haast. De focus ligt nu op de bekerfinale en het restant van de competitie.” Timber heeft geen spijt van het extra jaar bij Ajax waar hij voor heeft gekozen, ondanks de vele spelers die zijn vertrokken. “Ik maak mijn eigen keuzes, los van het team. Maar dat we een mindere selectie hebben dan vorig seizoen is geen geheim.”

Toekomst van John Heitinga

Timber wordt door Verweij ook gevraagd naar de toekomst van hoofdtrainer Heitinga. De verdediger is voorstander van een langer verblijf van de Alphenaar bij Ajax. “Hij doet het goed. Ik ken John al van Ajax Onder 19 en wist wat ik kon verwachten. Al heeft hij me op een positieve manier verrast door de stappen die hij heeft gemaakt. Heitinga heeft een goede invloed op de groep, heeft de intensiteit op de trainingen omhoog gebracht en de absolute wil om wedstrijden te winnen vergroot. De discipline en regels zijn ook heel duidelijk.”