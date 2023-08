Tim Krul staat voor verrassende terugkeer in de Premier League

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 13:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:35

Tim Krul staat op het punt om terug te keren in de Premier League, zo bevestigt Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van Chris Reeve. De 35-jarige doelman is op de radar verschenen bij Luton Town, dat hoopt de deal binnen 24 uur vlot te trekken. Krul ondergaat dinsdag zijn medische keuring en gaat tekenen voor twee seizoenen met de optie op een extra seizoen.

Krul heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij Norwich City, maar hoeft bij the Canaries niet op veel speeltijd te rekenen. Tijdens de eerste twee wedstrijden van het nieuwe Championship-seizoen zat hij negentig minuten op de bank, daar Angus Gunn de concurrentiestrijd lijkt te hebben gewonnen van de Nederlander. Luton hoopt daarop toe te slaan en de vijftienvoudig international van Oranje naar Kenilworth Road te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Luton Town is het seizoen begonnen met Thomas Kaminski als eerste doelman. De Belgisch-Poolse doelman kwam eerder deze maand over van Blackburn Rovers, waar hij afgelopen seizoen in dertig wedstrijden tien keer de nul hield. Afgelopen weekend moest hij meteen vier keer vissen bij de seizoensouverture tegen Brighton & Hove Albion (4-1).

Krul begon afgelopen seizoen nog als eerste keus onder de lat bij Norwich, maar raakte zijn plek kwijt aan Gunn. In totaal kwam hij in het seizoen 2022/23 tot zeventien wedstrijden, waarin hij negentien keer moest vissen en vijf keer de nul hield. In totaal droeg hij tot dusver 169 het shirt van Norwich sinds hij in 2018 overkwam van Newcastle United.