PSV-uitblinker Tillman schenkt individuele prijs aan belangrijkste persoon uit zijn leven

Malik Tillman is door het Algemeen Dagblad uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De aanvallende middenvelder van kampioen PSV geeft de schaal die bij de prijs hoort aan een voor hem zeer speciaal persoon.

''Ik geef hem aan mijn moeder'', verklapt de Amerikaanse spelmaker van PSV, die zondag de landstitel veroverde in Rotterdam. ''Het doet me heel veel dat ik ook nog speler van het jaar ben.''

''Ik heb vanwege een blessure niet alles gespeeld in dit seizoen en wilde na mijn uitvallen eind januari zo snel mogelijk terugkeren. Waarom? Om het team te helpen in de strijd om het kampioenschap natuurlijk'', aldus Tillman, die met PSV een achterstand van negen punten op Ajax goedmaakte en daarmee het kampioenschap prolongeerde.

De bescheiden Tillman benadrukt de kracht van het collectief bij de kampioen uit Eindhoven. ''Als je eens kijkt hoe bijvoorbeeld Ivan Perisic bij ons voor elke meter knokt. Dat is toch fenomenaal?'', verwijst de middenvelder naar de onvermoeibare Kroaat, die zeer belangrijk was voor PSV na de winterstop.

Tillman was eveneens belangrijk, want hij scoorde in de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-3). Zijn moeder zag het allemaal gebeuren op Het Kasteel. ''Dat gebeurt niet heel vaak, dat ze bij een uitwedstrijd is. Haar gelukkig maken, is voor mij een hoofddoel in mijn leven.''

''Mijn moeder heeft altijd keihard voor mij en mijn broer gezorgd en alles voor ons gedaan. In haar eentje. Als zij dan die schaal ziet en dit feest mag meemaken, maakt dat me trots'', aldus Tillman. ''Ze verdient het zo.''

Voor Tillman is het afwachten wat er deze zomer gebeurt. De kans is aanwezig dat PSV hem voor een lucratief bedrag naar een topcompetitie laat vertrekken. En anders stapt Tillman medio 2026 wellicht voor 35 miljoen euro over naar Bayern München, dat hem voor dat bedrag kan overnemen.