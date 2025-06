Tillman grote uitblinker VS op Gold Cup, Suriname incasseert in extremis flinke domper

De Verenigde Staten is op uitstekende wijze aan de Gold Cup in eigen land begonnen. Mede dankzij een uitblinkende Malik Tillman werd Trinidad & Tobago met 5-0 verslagen. Suriname verweerde zich dapper tegen Costa Rica, maar kon een nederlaag uiteindelijk niet voorkomen.

Tillman vertolkte de hoofdrol in de eerste helft van de ontmoeting in het PayPal Park in San Jose. De PSV'er opende na een kwartier de score, op aangeven van Jack McGlynn. Vlak voor het rustsignaal verdubbelde Tillman de voorsprong van Team USA.

De Verenigde Staten gingen met een 3-0 voorsprong rusten na een wat gelukkige goal van Patrick Agyemang. Brenden Aaronson en voormalig VVV-Venlo-speler Haji Wright scoorden na rust, waardoor het gastland met een indrukwekkende 5-0 zege van het veld stapte. Nu volgt een groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië.

Costa Rica - Suriname 4-3

Goals van Alonso Martínez en voormalig FC Twente-spits Manfred Ugalde (penalty) leverden Costa Rica een comfortabele 2-0 voorsprong op. Suriname knokte zich knap terug via Gyrano Kerk en Richonell Margaret, waardoor het scorebord na een uur spelen een 2-2 tussenstand aangaf.

Shaquille Pinas benutte na 65 minuten spelen een penalty, waardoor Suriname op weg leek naar een stunt. Josimar Alcócer trok de stand echter weer gelijk voor Costa Rica in de doelpuntrijke en vermakelijke ontmoeting. In de dertiende minuut van blessuretijd kroonde Ugalde zich met een benutte strafschop tot matchwinnaar van de Costa Ricaanse ploeg.

Een flinke domper voor het elftal van bondscoach Stanley Menzo, dat zo goed voor de dag was gekomen. Suriname maakt zich nu op voor de ontmoeting van donderdag met het sterk ingeschatte Mexico, dat in de openingswedstrijd met 3-2 won van de Dominicaanse Republiek.