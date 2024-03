Til: ‘Ik bied mijn excuses aan aan Quinten Timber, dit was heel slecht van me’

Guus Til biedt zijn excuses aan aan Quinten Timber. De aanvallende middenvelder van PSV vindt dat hij in de wedstrijd tegen Feyenoord (2-2) te veel misbaar maakte toen Timber met een hoofdblessure naar het gras ging. "Voor dat moment moet ik echt mijn excuses aanbieden", zegt Til na afloop op de persconferentie.

In de 67ste speelminuut ging Timber naar de grond na een luchtduel met Maúro Júnior. Feyenoord had op dat moment een 1-2 voorsprong. Til vermoedde tijdrekken van Feyenoord en maakte ongekend veel misbaar.

Na afloop heeft Til daar spijt van. "Timber was volgens mij best wel groggy, dus dat is echt slecht van mij", aldus de middenvelder, die als invaller de 2-2 maakte.

"Mijn frustratie zat erin dat in het begin twee andere spelers van Feyenoord met een hoofdblessure naar de grond gingen", legt Til uit. Hij doelt op een botsing tussen Ramiz Zerrouki en Mats Wieffer, een moment waarbij de Feyenoorders met de hoofden tegen elkaar kwamen.

"Corrigeer me als het niet zo is, maar ik heb wel het idee dat het nu voor spelers iets is dat je denkt: als ik geblesseerd ben, dan grijp ik naar mijn hoofd, zodat het altijd stil wordt gelegd. En dat was mijn punt", aldus Til.

De hoofdblessure van Timber viel uiteindelijk mee, maar leverde even paniek op bij de verzorger van Feyenoord. Die bedacht zich mede vanwege de recente medische geschiedenis van Timber geen moment en sprintte onmiddellijk naar het slachtoffer, zonder te wachten op een sein van de scheidsrechter.

"De verzorger schrok van de beweging van Timber", aldus ESPN-commentator Vincent Schildkamp. "Hij is natuurlijk net een beetje hersteld van de hersenschudding en dit ziet er lelijk uit." Timber kon de wedstrijd wel uitspelen.

